На Волині п'яний 19-річний хлопець скоїв ДТП та втікав від патрульних. ВІДЕО

На Волині п'яний 19-річний хлопець скоїв ДТП та втікав від патрульних. ВІДЕО
На Волині нетверезий водій в'їхав в дорожню огорожу та влаштував перегони з ковельськими патрульними.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту, що на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин, стали очевидцями автопригоди. На їхніх очах водій Opel наїхав на дорожню огорожу. Коли поліцейські під'їхали, щоб з'ясувати всі обставини, учасники автопригоди втекли.

Патрульні, увімкнувши проблискові маячки та звуковий сигнал, вирушили за ними. Проте на вимогу про зупинку керманич не реагував і продовжував рух. Врешті транспортний засіб зупинився в лісосмузі, а його водій та пасажир вибігли з авто та намагалися втекти, однак згодом, таки повернулися до автівки.

Інспектори з’ясували, що автомобілем керував 19-річний юнак. У хлопця були наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов тест за допомогою приладу Drager, який показав результат 0,76 проміле.
На водія поліцейські склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП. У керманича також вилучили посвідчення водія.

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Теги: Волинь, ДТП, патрульні
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