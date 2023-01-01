У госпіталі в Полтаві помер військовослужбовець з Волині Руслан Ілюшик

У госпіталі в Полтаві помер військовослужбовець з Волині Руслан Ілюшик
В госпіталі у Полтаві помер військовослужбовець з Ковеля Ілюшик Руслан.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Ковельчанин Ілюшик Руслан Васильович, 27 жовтня 1974 року народження, який на війні добровільно з лютого минулого року - помер 27 червня 2023 року в госпіталі Полтави в результаті гострої серцево-судинної недостатності. Очікуємо, що тіло Руслана Ілюшика доставлять у Ковель завтра, 1 липня", - йдеться в повідомленні.

Мер Ковеля зазначив, що детально про години чину похорону повідомить згодом.

"Співчуття мамі, синові, сестрі. Всім, хто знав нашого Героя!
Вічна памʼять і слава!" - наголосив Ігор Чайка.
У госпіталі в Полтаві помер військовослужбовець з Волині Руслан Ілюшик

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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