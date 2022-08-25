На Волині учасника бойових дій, який зберігав вдома зброю і наркотики, посадили на три роки





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



9 лютого цього року вдома у ветерана АТО Сергія Булавчика правоохоронці під час обшуку виявили цілий арсенал зброї. Чоловік зберігав у своїй квартирі: 1620 патронів калібру 5,45х39 мм, 2 наступальні осколкові ручні гранати М 67, 160 гвинтівочних патронів калібру 7,62 мм, 2 проміжних патрони калібру 7,62х39мм, 1 проміжний патрон калібру 5,45х39 мм, 1 патрон кільцевого запалення калібру 5,6 мм, 1 проміжний патрон калібру 223 Remington, 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62х51 мм NATO, 2 патрони калібру 12,7х108мм з кулями бронебійної запалювальної дії «Б-32», 4 патрони калібру 14,5х114 мм з бронебійно-запалювальною кулею Б-32, 1 корпус оборонної осколкової гранати Ф-1, електродетонатор миттєвої дії ЕДП, 3 двохсотграмові тротилові шашки, три 40 мм постріли осколкові гранатометні ВОГ-25.



Експерти підтвердили, що боєприпаси – справжні й придатні до використання. Крім того, в лучанина знайшли 85 грамів канабісу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили учасника бойових дій за зберігання наркотиків і боєприпасів. Не зважаючи на пом’якшувальні обставини, чоловікові призначили покарання – три роки позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Сила правди. 9 лютого цього року вдома у ветерана АТОправоохоронці під час обшуку виявили цілий арсенал зброї. Чоловік зберігав у своїй квартирі: 1620 патронів калібру 5,45х39 мм, 2 наступальні осколкові ручні гранати М 67, 160 гвинтівочних патронів калібру 7,62 мм, 2 проміжних патрони калібру 7,62х39мм, 1 проміжний патрон калібру 5,45х39 мм, 1 патрон кільцевого запалення калібру 5,6 мм, 1 проміжний патрон калібру 223 Remington, 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62х51 мм NATO, 2 патрони калібру 12,7х108мм з кулями бронебійної запалювальної дії «Б-32», 4 патрони калібру 14,5х114 мм з бронебійно-запалювальною кулею Б-32, 1 корпус оборонної осколкової гранати Ф-1, електродетонатор миттєвої дії ЕДП, 3 двохсотграмові тротилові шашки, три 40 мм постріли осколкові гранатометні ВОГ-25.Експерти підтвердили, що боєприпаси – справжні й придатні до використання. Крім того, в лучанина знайшли 85 грамів канабісу.

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