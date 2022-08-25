На Волині учасника бойових дій, який зберігав вдома зброю і наркотики, посадили на три роки

На Волині учасника бойових дій, який зберігав вдома зброю і наркотики, посадили на три роки
У Луцьку судили учасника бойових дій за зберігання наркотиків і боєприпасів. Не зважаючи на пом’якшувальні обставини, чоловікові призначили покарання – три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Сила правди.

9 лютого цього року вдома у ветерана АТО Сергія Булавчика правоохоронці під час обшуку виявили цілий арсенал зброї. Чоловік зберігав у своїй квартирі: 1620 патронів калібру 5,45х39 мм, 2 наступальні осколкові ручні гранати М 67, 160 гвинтівочних патронів калібру 7,62 мм, 2 проміжних патрони калібру 7,62х39мм, 1 проміжний патрон калібру 5,45х39 мм, 1 патрон кільцевого запалення калібру 5,6 мм, 1 проміжний патрон калібру 223 Remington, 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62х51 мм NATO, 2 патрони калібру 12,7х108мм з кулями бронебійної запалювальної дії «Б-32», 4 патрони калібру 14,5х114 мм з бронебійно-запалювальною кулею Б-32, 1 корпус оборонної осколкової гранати Ф-1, електродетонатор миттєвої дії ЕДП, 3 двохсотграмові тротилові шашки, три 40 мм постріли осколкові гранатометні ВОГ-25.

Експерти підтвердили, що боєприпаси – справжні й придатні до використання. Крім того, в лучанина знайшли 85 грамів канабісу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УБД, зброя, наркотики, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов
Сьогодні, 14:35
«Наступати без F-16 − ніби йти вперед з луками і стрілами», − Залужний
Сьогодні, 14:20
На Волині учасника бойових дій, який зберігав вдома зброю і наркотики, посадили на три роки
Сьогодні, 14:02
На Волині відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства
Сьогодні, 13:50
У госпіталі в Полтаві помер військовослужбовець з Волині Руслан Ілюшик
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
Наркодилерка з Волині проведе за ґратами 4 роки Наркодилерка з Волині проведе за ґратами 4 роки
06 червень, 05:28
На Волині судили чоловіка, який купував зброю в «Telegram» На Волині судили чоловіка, який купував зброю в «Telegram»
22 лютий, 14:35
Волинянка зі співмешканцем продавали наркотики: обох судять Волинянка зі співмешканцем продавали наркотики: обох судять
09 лютий, 16:26
На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років
25 серпень, 2022, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов
Сьогодні, 14:35
 0
«Задаємо тренди»: у «Галі Балуваній» – нова лінійка ресторанної їжі та комплексні обіди*
Сьогодні, 14:20
 0
«Наступати без F-16 − ніби йти вперед з луками і стрілами», − Залужний
Сьогодні, 14:20
 0
На Волині учасника бойових дій, який зберігав вдома зброю і наркотики, посадили на три роки
Сьогодні, 14:02
 0
На Волині відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8