На Волині відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства
Сьогодні, 13:50
У Нововолинській лікарні відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства.
По це повідомив мер міста Борис Карпус.
Кабінет оснащений сучасною технікою та необхідними медичними засобами.
Медико-психологічну допомогу тут надаватимуть кваліфіковані лікарі-гінекологи.
Кабінет працюватиме цілодобово, конфіденційно та безкоштовно.
"Сьогодні важливо, щоб постраждалі від насильства жінки не боялися розповісти про свою проблему та зверталися за допомогою до спеціалістів. Вдячний усім причетним до реалізації цього проєкту, зокрема ГО «Розвиток Волині», Український Жіночий Фонд та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», Фонду ООН у галузі народонаселення, Міністерству закордонних справ Данії, Європейському Союзу, Франції та Міністерству закордонних справ Республіки Корея", - зазначає Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
По це повідомив мер міста Борис Карпус.
Кабінет оснащений сучасною технікою та необхідними медичними засобами.
Медико-психологічну допомогу тут надаватимуть кваліфіковані лікарі-гінекологи.
Кабінет працюватиме цілодобово, конфіденційно та безкоштовно.
"Сьогодні важливо, щоб постраждалі від насильства жінки не боялися розповісти про свою проблему та зверталися за допомогою до спеціалістів. Вдячний усім причетним до реалізації цього проєкту, зокрема ГО «Розвиток Волині», Український Жіночий Фонд та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», Фонду ООН у галузі народонаселення, Міністерству закордонних справ Данії, Європейському Союзу, Франції та Міністерству закордонних справ Республіки Корея", - зазначає Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині учасника бойових дій, який зберігав вдома зброю і наркотики, посадили на три роки
Сьогодні, 14:02
На Волині відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства
Сьогодні, 13:50
Медіа