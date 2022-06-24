На Волині відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства

У Нововолинській лікарні відкрили гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства.По це повідомив мер містаКабінет оснащений сучасною технікою та необхідними медичними засобами.Медико-психологічну допомогу тут надаватимуть кваліфіковані лікарі-гінекологи.Кабінет працюватиме цілодобово, конфіденційно та безкоштовно."Сьогодні важливо, щоб постраждалі від насильства жінки не боялися розповісти про свою проблему та зверталися за допомогою до спеціалістів. Вдячний усім причетним до реалізації цього проєкту, зокрема ГО «Розвиток Волині», Український Жіночий Фонд та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», Фонду ООН у галузі народонаселення, Міністерству закордонних справ Данії, Європейському Союзу, Франції та Міністерству закордонних справ Республіки Корея", - зазначає Карпус.