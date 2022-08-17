Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов

Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов
Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню Warzone, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, - це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження", - сказав Буданов.

Він твердить, що росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

"Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі", - пояснив Буданов.

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

"Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові", - зазначив Буданов.

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Теги: ЗАЕС, війна, катастрофа, теракт
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