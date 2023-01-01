Додому «на щиті» повертається Герой з Волині Руслан Тонких, який понад рік вважався зниклим безвісти

Руслан Тонких, який понад рік вважався зниклим безвісти.



Про це



"Завтра, 1 липня, на щиті повертається Тонких Руслан Валентинович, 05.08.1973 року народження, який загинув 19 квітня 2022-го в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області і понад рік вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин поховання відбудеться завтра о 13.00 у селі Смідин.



"Просимо усіх жителів Смідинської громади зустріти полеглого Героя живим коридором", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь назавжди повертається військовослужбовець, який понад рік вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Смідинській громаді."Завтра, 1 липня, на щиті повертається Тонких Руслан Валентинович, 05.08.1973 року народження, який загинув 19 квітня 2022-го в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області і понад рік вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин поховання відбудеться завтра о 13.00 у селі Смідин."Просимо усіх жителів Смідинської громади зустріти полеглого Героя живим коридором", - наголошують у громаді.

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