Додому «на щиті» повертається Герой з Волині Руслан Тонких, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:05
На Волинь назавжди повертається військовослужбовець Руслан Тонких, який понад рік вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Завтра, 1 липня, на щиті повертається Тонких Руслан Валентинович, 05.08.1973 року народження, який загинув 19 квітня 2022-го в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області і понад рік вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання відбудеться завтра о 13.00 у селі Смідин.
"Просимо усіх жителів Смідинської громади зустріти полеглого Героя живим коридором", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Завтра, 1 липня, на щиті повертається Тонких Руслан Валентинович, 05.08.1973 року народження, який загинув 19 квітня 2022-го в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області і понад рік вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання відбудеться завтра о 13.00 у селі Смідин.
"Просимо усіх жителів Смідинської громади зустріти полеглого Героя живим коридором", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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