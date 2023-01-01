На Волині ученицю вигнали за списування під час мультитесту





Про це Алла Корнейко.



Під час брифінгу щодо результатів проведення в області НМТ пані Алла зазначила, що на Волині зафіксували лише один офіційний випадок шахраювання. Учасницю, яка чинила недобросовісні дії попросили покинути пункт тестування.



«У нас на все тестування був один зафіксований випадок шахраювання, коли учасниця скористалася письмовою шпаргалкою, до того ж, написаною дуже цікаво – на колінах. Винахідливість, хитрість нашим учасникам притаманна. Здебільшого ж учасники реагували на зауваження, на застереження, що вони будуть покарані анулюванням роботи. Я думаю, нікому не хотілося далі ризикувати своїм майбутнім», – повідомила завідувачка.



Скористатися додатковою сесією складання національного мультипредметного тесту дівчина вже не зможе. За словами пані Корнейко, таку можливість мають лише учасники, які пропустили іспит з вагомої причини, наприклад, через хворобу або горе в сім'ї.



Крім того, завідувачка відділу ЗНО поінформувала, що великою проблемою цьогорічного тесту була кількість учасників, адже якщо минулого року на іспит зареєструвалося 7 тисяч вступників, то у 2023 році – понад 10 тисяч.



«Це дуже велика кількість і зрозуміло, що треба було зразу передбачити місце проведення тестування для такої кількості учасників, матеріальну базу, техніку, персонал. Відповідно, це зразу потягло за собою перші кількісні зміни, в порівнянні з минулим роком. Якщо минулоріч ми справилися 19-ма пунктами тестування, то цього року у нас було 25 тимчасових екзаменаційних центрів», – розповідає пані Алла.



Також наша область може похизуватися кількістю відмінних результатів. Серед волинських вступників є 134 найвищих результати, 122 учасники мають по одному найвищому результату, 6 учасників склали тест з двома найвищими оцінками, а 3 людей отримали максимальні 600 балів за усі предмети. Загалом в Україні лише 50 майбутніх абітурієнтів, які отримали по 600 балів.



Найпопулярнішим додатковим предметом у вступників на Волині стала історія України. На другому місці, за словами пані Корнейко, – англійська мова. Умови для складання тесту були однаковими для всіх, а тимчасові екзаменаційні центри укомплектовувались відповідно до вимог проведення тестування: приміщення з укриттям, це обов'язково-безпековий фактор, не більше 15 учасників в аудиторії, комп'ютери певної конфігурації, щоб можна було запустити тест.



«Наші працівники, не мали права ніяким чином коментувати завдання чи втручатися у виконання роботи, а лише надавати технічну допомогу. Ми працювали в умовах абсолютно інформаційної тиші й конфіденційно тримали інформацію про пункти тестування, про конкретні дні тестування про зміни тестування» – каже завідувачка.



20 червня було особливо непросто організувати роботу ТЕЦ, адже саме в цей день, за інформацією пані Корнейко, була хакерська атака на систему. Також через повітряні тривоги вступники могли декілька разів перериватися та спускатись в укриття, хоча попри ці незгоди вони всеодно показали чудові результати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час проходження Національного мультитесту у Волинській області зафіксували лише один випадок недобросовісного складання іспиту.Про це Конкуренту розповіла завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної освітиПід час брифінгу щодо результатів проведення в області НМТ пані Алла зазначила, що на Волині зафіксували лише один офіційний випадок шахраювання. Учасницю, яка чинила недобросовісні дії попросили покинути пункт тестування.«У нас на все тестування був один зафіксований випадок шахраювання, коли учасниця скористалася письмовою шпаргалкою, до того ж, написаною дуже цікаво – на колінах. Винахідливість, хитрість нашим учасникам притаманна. Здебільшого ж учасники реагували на зауваження, на застереження, що вони будуть покарані анулюванням роботи. Я думаю, нікому не хотілося далі ризикувати своїм майбутнім», – повідомила завідувачка.Скористатися додатковою сесією складання національного мультипредметного тесту дівчина вже не зможе. За словами пані Корнейко, таку можливість мають лише учасники, які пропустили іспит з вагомої причини, наприклад, через хворобу або горе в сім'ї.Крім того, завідувачка відділу ЗНО поінформувала, що великою проблемою цьогорічного тесту була кількість учасників, адже якщо минулого року на іспит зареєструвалося 7 тисяч вступників, то у 2023 році – понад 10 тисяч.«Це дуже велика кількість і зрозуміло, що треба було зразу передбачити місце проведення тестування для такої кількості учасників, матеріальну базу, техніку, персонал. Відповідно, це зразу потягло за собою перші кількісні зміни, в порівнянні з минулим роком. Якщо минулоріч ми справилися 19-ма пунктами тестування, то цього року у нас було 25 тимчасових екзаменаційних центрів», – розповідає пані Алла.Також наша область може похизуватися кількістю відмінних результатів. Серед волинських вступників є 134 найвищих результати, 122 учасники мають по одному найвищому результату, 6 учасників склали тест з двома найвищими оцінками, а 3 людей отримали максимальні 600 балів за усі предмети. Загалом в Україні лише 50 майбутніх абітурієнтів, які отримали по 600 балів.Найпопулярнішим додатковим предметом у вступників на Волині стала історія України. На другому місці, за словами пані Корнейко, – англійська мова. Умови для складання тесту були однаковими для всіх, а тимчасові екзаменаційні центри укомплектовувались відповідно до вимог проведення тестування: приміщення з укриттям, це обов'язково-безпековий фактор, не більше 15 учасників в аудиторії, комп'ютери певної конфігурації, щоб можна було запустити тест.«Наші працівники, не мали права ніяким чином коментувати завдання чи втручатися у виконання роботи, а лише надавати технічну допомогу. Ми працювали в умовах абсолютно інформаційної тиші й конфіденційно тримали інформацію про пункти тестування, про конкретні дні тестування про зміни тестування» – каже завідувачка.20 червня було особливо непросто організувати роботу ТЕЦ, адже саме в цей день, за інформацією пані Корнейко, була хакерська атака на систему. Також через повітряні тривоги вступники могли декілька разів перериватися та спускатись в укриття, хоча попри ці незгоди вони всеодно показали чудові результати.

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