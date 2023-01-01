Зеленський провів Ставку — доручив посилити кордон із Білоруссю

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті та загроз з боку Білорусі.



Про це глава держави повідомив у телеграмі.



«Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами», - зазначив Зеленський.



Також, за його словами, була окрема доповідь ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі.



Президент запевнив, що обстановка в РБ перебуває на постійному контролі української сторони.



«Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку», - поінформував Зеленський.

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