Зеленський провів Ставку — доручив посилити кордон із Білоруссю

Зеленський провів Ставку — доручив посилити кордон із Білоруссю
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті та загроз з боку Білорусі.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

«Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами», - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, була окрема доповідь ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі.

Президент запевнив, що обстановка в РБ перебуває на постійному контролі української сторони.

«Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку», - поінформував Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, ставка, кордон з Білоруссю
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовослужбовець з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 17:01
Волинянин за зґвалтування 10-річної доньки отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 16:39
Зеленський провів Ставку — доручив посилити кордон із Білоруссю
Сьогодні, 16:25
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
Сьогодні, 15:55
На Волині ученицю вигнали за списування під час мультитесту
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
29 червень, 05:10
Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО Зеленський повідомив про просування ЗСУ на всіх напрямках фронту. ФОТО
27 червень, 09:45
Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з рф та Білорусі Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з рф та Білорусі
22 червень, 12:00
Зеленський підписав закони про ввезення запчастин для дронів без сплати ПДВ і мита Зеленський підписав закони про ввезення запчастин для дронів без сплати ПДВ і мита
20 червень, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія завдала удару по сільській школі на Донеччині: загинула вчителька та бухгалтерка
Сьогодні, 17:40
 0
20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*
Сьогодні, 17:26
 0
Німий свідок війни: в центрі волинського міста поставили обстріляне авто з фронту, щоб зібрати гроші на нове
Сьогодні, 17:22
 0
Живе із постійною тривогою в серці: двоє синів матері з Волині захищають країну на передовій
Сьогодні, 17:15
 0
Військовослужбовець з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8