Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
Сьогодні, 15:55
Міністерство закордонних справ росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.
Про це написала речниця російського відомства Марія Захарова.
Проте, за словами росіян, теракт готує нібито Україна.
«У Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, повідомила міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується вчинити черговий теракт!», – цинічно заявляє Захарова.
Бо ж усі знають, що росія майже завжди перед тим, як вчинити якусь провокацію чи теракт, анонсують їх і звинувачують нібито Україну.
Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.
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Про це написала речниця російського відомства Марія Захарова.
Проте, за словами росіян, теракт готує нібито Україна.
«У Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, повідомила міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується вчинити черговий теракт!», – цинічно заявляє Захарова.
Бо ж усі знають, що росія майже завжди перед тим, як вчинити якусь провокацію чи теракт, анонсують їх і звинувачують нібито Україну.
Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.
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