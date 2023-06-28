На Донеччині загинув Герой з Волині Ігор Бернацький

На Донеччині загинув Герой з Волині Ігор Бернацький
Війна забрала життя воїна з Берестечка Луцького району Бернацького Ігоря Леонідовича, 23.07.1972 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Ігор Бернацький загинув 28.06.2023 року біля міста Волноваха Донецької області.

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

Про всі деталі прощання із військовим повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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