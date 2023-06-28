На Донеччині загинув Герой з Волині Ігор Бернацький

Бернацького Ігоря Леонідовича, 23.07.1972 року народження.



Про це



Ігор Бернацький загинув 28.06.2023 року біля міста Волноваха Донецької області.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



Про всі деталі прощання із військовим повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя воїна з Берестечка Луцького району, 23.07.1972 року народження.Про це повідомили у громаді.Ігор Бернацький загинув 28.06.2023 року біля міста Волноваха Донецької області.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.Про всі деталі прощання із військовим повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію