Волинянин за зґвалтування 10-річної доньки отримав 15 років тюрми

Волинянин за зґвалтування 10-річної доньки отримав 15 років тюрми
За сексуальне насильство щодо малолітньої доньки волинянин отримав 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої та призначив йому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі.

У жовтні 2021 року чоловік двічі чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки.

Згідно з вироком суду відомості про волинянина включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Теги: Волинянин, зґвалтування, тюрма, прокуратура
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