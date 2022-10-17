Волинянин за зґвалтування 10-річної доньки отримав 15 років тюрми

За сексуальне насильство щодо малолітньої доньки волинянин отримав 15 років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої та призначив йому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі.У жовтні 2021 року чоловік двічі чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки.Згідно з вироком суду відомості про волинянина включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.