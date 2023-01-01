Військовослужбовець з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Військовослужбовець з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Військовослужбовець з Волині Олександр Кириченко отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Сьогодні, в час, коли підступний ворог зі зброєю в руках паплюжить нашу рідну землю, наші земляки, справжні патріоти, стримують навалу російської армії та гідно дають їй відсіч. Так, сьогодні почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» було нагороджено жителя села Дуліби Турійської територіальної громади Ковельського району Олександра Кириченка. Щиро вітаємо нашого захисника", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКОВО:

Нагрудним знаком Золотий хрест нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за:

успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій;

успішне виконання операцій з підтримання миру та безпеки;

високі показники у бойовій підготовці;

бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Золотим хрестом можуть нагороджуватися повторно, але загальна кількість нагороджень не повинна перевищувати три рази.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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