Німий свідок війни: в центрі волинського міста поставили обстріляне авто з фронту, щоб зібрати гроші на нове

Німий свідок війни: в центрі волинського міста поставили обстріляне авто з фронту, щоб зібрати гроші на нове
Днями волонтери Роман Німець, Валентин Пархомчук, Богдан Лукашук та Владислав Дем’янчук повернулися з зони бойових дій. На прохання вояків 14 окремої механізованої бригади, привезли з передової авто для ремонту. А щоб ні в кого не виникало запитання, а де ж діваються ті машини, які вже неодноразово купувались за зібрані кошти, привезли ще один автомобіль, який після ворожих обстрілів в Куп'янську та Краматорську просто став купою металу.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Цей німий свідок війни, які волонтери розмістили на центральній площі міста, має вкотре нагадати кожному з нас, якою ціною дається воякам наш відносний спокій.

"Відремонтоване авто вкрай необхідне хлопцям на передовій, воно може полегшити виконання бойових завдань, врятувати комусь життя. Тому не проходьте повз, задонатьте на ЗСУ! Не хочете кидати гроші у скриньку, яка прилаштована до авто, переведіть на картку, номер якої теж знайдета на безмовному свідку війни. Навіть незначний грошовий внесок - це маленький крок до Перемоги. Маємо згуртуватися і вкотре підтримати наших захисників. Важко зараз усім, але ми ситі і одягнуті, спимо у м'яких постелях, а там, в окопах, на хлопців щомиті чекає небезпека. Вони щодня ходять під прицілом смерті. Тому не маємо морального права їх не підтримати. Разом ми - сила, разом ми - непереможні!", - йдеться у дописі.

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Теги: ЗСУ, збір на авто, 14 ОМБр, Рожище
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