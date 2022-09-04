Росія завдала удару по сільській школі на Донеччині: загинула вчителька та бухгалтерка





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"30 червня 2023 року, близько 11:20, окупаційні війська рф вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївці Покровського району. Влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків, віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років, зазнали тілесних ушкоджень.



Частину будівлі школи зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вдарили по школі у Покровському районі: загинули двоє та поранені шестеро працівників.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі."30 червня 2023 року, близько 11:20, окупаційні війська рф вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївці Покровського району. Влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків, віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років, зазнали тілесних ушкоджень.Частину будівлі школи зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар.

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