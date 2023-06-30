Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Сьогодні, 18:00
Прем'єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри рф розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав після саміту у Брюсселі, повідомляє Polsat News.
Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – зазначив польський прем’єр.
Моравецький наголосив, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози".
Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Нагадаємо, 25 травня міністри оборони росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.
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Як пише "Європейська правда", про це він сказав після саміту у Брюсселі, повідомляє Polsat News.
Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – зазначив польський прем’єр.
Моравецький наголосив, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози".
Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Нагадаємо, 25 травня міністри оборони росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.
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