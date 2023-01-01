20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*

У Рожищі відкрили перший фірмовий салон майстерності. Відтепер затестити і придбати якісні електроінструменти та садово-паркову техніку можна просто в центрі міста.Журналістипобували на відкритті, тож як це було – розповідаємо.Розташований новий фірмовий магазин просто у центрі Рожища – поблизу ринку. Салон важко сплутати чи не помітити: біля входу, махаючи рукою, запрошує до магазину надувний чоловічок. На фасаді висять святкові кульки, а на території магазину всіх охочих безоплатно частують луцьким квасом. Для наймолодших подбали про розваги – вони можуть зіграти аерофутбол. «Гулятимуть» відкриття аж три дні – до неділі, 2 липня.Місцеві локацію вже встигли зацінити. Наприклад, панкаже: сюди значно зручніше добиратися. Відкриттям нового салону тішиться, тож з пустими руками не планує виходити – вибирає болгарку.«Тут я купив інструментів зо п’ять. Усі вони – для домашнього користування. Паяльник, шурупокрут, електрорубанок, перфоратор від «Dnipro-M» маю. Сьогодні хочу купити болгарку», – ділиться чоловік.Нині в «Dnipro-M» придбати кутошліфувальну машину (болгарку) можна за акційною ціною – 1299 гривень. Це, запевняє співвласник «Dnipro-M», – дуже низька ціна, оскільки вартість навіть китайського інструменту на ринку – від 1500.Зауважимо, що з нагоди відкриттяна всі неакційні товари діятиме знижка 20%, а при покупці від 2000 гривень клієнт отримує лотерейний білет і стає учасником розіграшу подарункового сертифікату на 1000 гривень. Цікаво, що кількість білетів і, відповідно, шанси на виграш можна збільшити, покрутивши умовний «барабан» – циркулярну пилу.Окрім того, у «Dnipro-M» діють постійні знижки для військовослужбовців та волонтерів, а також – програма лояльності (бонуси, персональні знижки та накопичувальна система). За номером телефону реєструєте картку – і з кожної покупки отримуєте 5% кешбеку (повернення коштів – ред.). У день народження клієнта (три дні до нього і три – після) кешбек на неакційний товар збільшують до 25%.Асортимент магазину – дійсно широкий. Ба більше, його оновлюють чи не щомісяця. Попри те, що бренд не позиціонує себе як виробник професійних інструментів, тут знаряддя замовляють і комунальники, і забудовники.«У нас представлені побутові інструменти для домашнього використання, але майстри купують дуже часто, бо їм так вигідніше. Щодо якості ніколи зауважень не було. «Dnipro-M» відстежує усі процеси. Якщо, допустимо, товар погано себе зарекомендував, знімаємо його з продажу та пропонуємо оновлену кращу модель», – розповідає директор.Нині особливо популярні – акумуляторні інструменти. Попит на них зріс ще у період відключень електроенергії. Тоді клієнти переконались, що це – дуже зручно. Ба більше, «Dnipro-M» пропонує понад 30 позицій під один акумулятор.«Акумуляторний інструмент забезпечує свободу дій, адже немає шнурів, які можуть дратувати. В експлуатації вони прості і безпечні. Крім того, це – вигідне рішення в порівнянні з мережевими і бензиновими аналогами», – пояснює Максим Зінчук.Пан Микола сьогодні уже встиг придбати газонокосарку за акційною ціною – 3500 гривень. У салоні мережі чоловік купує не вперше, тому щодо якості не переймається. Важливо й те, що у «Dnipro-M» є можливість товар затестити – пристосуватись до нього, так би мовити.«У мене майже всі інструменти «Dnipro-M». Якість влаштовує, ціни – доступні. Гарантію 3 роки витримує, нічого не ламається. А раптом що – полагодять швидко», – зазначає чоловік.Додамо, що ремонт інструменту триває до 5 днів. Якщо ж вчасно відремонтувати не встигли – товар обміняють на новий.Придбати інструменти можна онлайн на, обравши зручний спосіб доставки, або забрати інструмент самостійно.м. Рожище, вул. Героїв УПА, 5понеділок-неділя – з 8 до 19 години.м. Луцьк, вул. Єршова, 11бпонеділок-неділя – з 8 до 20 години,м. Луцьк, вул. Ковельська, 3/2понеділок-неділя – з 8 до 20 години,м. Луцьк, вул. Львівська, 98понеділок-неділя – з 8 до 20 години,м. Горохів, вул. Луцька, 21понеділок-неділя – з 8 до 20 години.