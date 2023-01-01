20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*
У Рожищі відкрили перший фірмовий салон майстерності «Dnipro-M». Відтепер затестити і придбати якісні електроінструменти та садово-паркову техніку можна просто в центрі міста.

Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost побували на відкритті, тож як це було – розповідаємо.

Розташований новий фірмовий магазин просто у центрі Рожища – поблизу ринку. Салон важко сплутати чи не помітити: біля входу, махаючи рукою, запрошує до магазину надувний чоловічок. На фасаді висять святкові кульки, а на території магазину всіх охочих безоплатно частують луцьким квасом. Для наймолодших подбали про розваги – вони можуть зіграти аерофутбол. «Гулятимуть» відкриття аж три дні – до неділі, 2 липня.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*
20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Місцеві локацію вже встигли зацінити. Наприклад, пан Володимир каже: сюди значно зручніше добиратися. Відкриттям нового салону тішиться, тож з пустими руками не планує виходити – вибирає болгарку.

«Тут я купив інструментів зо п’ять. Усі вони – для домашнього користування. Паяльник, шурупокрут, електрорубанок, перфоратор від «Dnipro-M» маю. Сьогодні хочу купити болгарку», – ділиться чоловік.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Нині в «Dnipro-M» придбати кутошліфувальну машину (болгарку) можна за акційною ціною – 1299 гривень. Це, запевняє співвласник «Dnipro-M» Максим Зінчук, – дуже низька ціна, оскільки вартість навіть китайського інструменту на ринку – від 1500.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Зауважимо, що з нагоди відкриття до 2 липня липня включно на всі неакційні товари діятиме знижка 20%, а при покупці від 2000 гривень клієнт отримує лотерейний білет і стає учасником розіграшу подарункового сертифікату на 1000 гривень. Цікаво, що кількість білетів і, відповідно, шанси на виграш можна збільшити, покрутивши умовний «барабан» – циркулярну пилу.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*
20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Окрім того, у «Dnipro-M» діють постійні знижки для військовослужбовців та волонтерів, а також – програма лояльності (бонуси, персональні знижки та накопичувальна система). За номером телефону реєструєте картку – і з кожної покупки отримуєте 5% кешбеку (повернення коштів – ред.). У день народження клієнта (три дні до нього і три – після) кешбек на неакційний товар збільшують до 25%.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Асортимент магазину – дійсно широкий. Ба більше, його оновлюють чи не щомісяця. Попри те, що бренд не позиціонує себе як виробник професійних інструментів, тут знаряддя замовляють і комунальники, і забудовники.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


«У нас представлені побутові інструменти для домашнього використання, але майстри купують дуже часто, бо їм так вигідніше. Щодо якості ніколи зауважень не було. «Dnipro-M» відстежує усі процеси. Якщо, допустимо, товар погано себе зарекомендував, знімаємо його з продажу та пропонуємо оновлену кращу модель», – розповідає директор.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Нині особливо популярні – акумуляторні інструменти. Попит на них зріс ще у період відключень електроенергії. Тоді клієнти переконались, що це – дуже зручно. Ба більше, «Dnipro-M» пропонує понад 30 позицій під один акумулятор.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


«Акумуляторний інструмент забезпечує свободу дій, адже немає шнурів, які можуть дратувати. В експлуатації вони прості і безпечні. Крім того, це – вигідне рішення в порівнянні з мережевими і бензиновими аналогами», – пояснює Максим Зінчук.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


Пан Микола сьогодні уже встиг придбати газонокосарку за акційною ціною – 3500 гривень. У салоні мережі чоловік купує не вперше, тому щодо якості не переймається. Важливо й те, що у «Dnipro-M» є можливість товар затестити – пристосуватись до нього, так би мовити.

20% знижки – на всі товари: у Рожищі відкрили салон «Dnipro-M». ФОТО*


«У мене майже всі інструменти «Dnipro-M». Якість влаштовує, ціни – доступні. Гарантію 3 роки витримує, нічого не ламається. А раптом що – полагодять швидко», – зазначає чоловік.

Додамо, що ремонт інструменту триває до 5 днів. Якщо ж вчасно відремонтувати не встигли – товар обміняють на новий.



Придбати інструменти можна онлайн на офіційному сайті, обравши зручний спосіб доставки, або забрати інструмент самостійно.

Графік роботи та адреси:

м. Рожище, вул. Героїв УПА, 5
понеділок-неділя – з 8 до 19 години.

м. Луцьк, вул. Єршова, 11б
понеділок-неділя – з 8 до 20 години,

м. Луцьк, вул. Ковельська, 3/2
понеділок-неділя – з 8 до 20 години,

м. Луцьк, вул. Львівська, 98
понеділок-неділя – з 8 до 20 години,

м. Горохів, вул. Луцька, 21
понеділок-неділя – з 8 до 20 години.

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Теги: Dnipro-M, інструменти, Рожище
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