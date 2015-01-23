До річниці звільнення острова Зміїний у Луцьку відбулося спецпогашення марки. ВІДЕО

До річниці звільнення острова Зміїний у Луцьку відбулося спецпогашення марки. ВІДЕО
На головпоштамті у Луцьку 30 червня представили поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".

Як розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів.

На новій марці зображені бійці ГУР.

Марка є благодійною, – каже Іван Люсак, – зібрані кошти спрямують на придбання морського дрона. "Крім маркованого блоку, випущено також конверт "перший день", немаркований художній конверт і художня картка".

На Волинь доставили 20 000 примірників нових марок.
До річниці звільнення острова Зміїний у Луцьку відбулося спецпогашення марки. ВІДЕО

На спецпогашення марки прийшли філателісти. Волинянин Володимир Ісюк збирає марки уже сім років.

"Хочу хоч зібрати марки періоду війни, а то за всім не встигнеш. Колекціонери дають і для оборони якусь копійку дають", – говорить філателіст.

Керівник Волинської дирекції Укрпошти розповів, що в Україні випустили мільйон 75 тисяч примірників марок ГУР. На благодійність піде сім гривень із кожної марки.

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Теги: Зміїний, марка, Луцьк
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