До річниці звільнення острова Зміїний у Луцьку відбулося спецпогашення марки. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
На головпоштамті у Луцьку 30 червня представили поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".
Як розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів.
На новій марці зображені бійці ГУР.
Марка є благодійною, – каже Іван Люсак, – зібрані кошти спрямують на придбання морського дрона. "Крім маркованого блоку, випущено також конверт "перший день", немаркований художній конверт і художня картка".
На Волинь доставили 20 000 примірників нових марок.
На спецпогашення марки прийшли філателісти. Волинянин Володимир Ісюк збирає марки уже сім років.
"Хочу хоч зібрати марки періоду війни, а то за всім не встигнеш. Колекціонери дають і для оборони якусь копійку дають", – говорить філателіст.
Керівник Волинської дирекції Укрпошти розповів, що в Україні випустили мільйон 75 тисяч примірників марок ГУР. На благодійність піде сім гривень із кожної марки.
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Як розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів.
На новій марці зображені бійці ГУР.
Марка є благодійною, – каже Іван Люсак, – зібрані кошти спрямують на придбання морського дрона. "Крім маркованого блоку, випущено також конверт "перший день", немаркований художній конверт і художня картка".
На Волинь доставили 20 000 примірників нових марок.
На спецпогашення марки прийшли філателісти. Волинянин Володимир Ісюк збирає марки уже сім років.
"Хочу хоч зібрати марки періоду війни, а то за всім не встигнеш. Колекціонери дають і для оборони якусь копійку дають", – говорить філателіст.
Керівник Волинської дирекції Укрпошти розповів, що в Україні випустили мільйон 75 тисяч примірників марок ГУР. На благодійність піде сім гривень із кожної марки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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До річниці звільнення острова Зміїний у Луцьку відбулося спецпогашення марки. ВІДЕО
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