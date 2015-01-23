До річниці звільнення острова Зміїний у Луцьку відбулося спецпогашення марки. ВІДЕО





Як розповів Іван Люсак, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів.



На новій марці зображені бійці ГУР.



Марка є благодійною, – каже Іван Люсак, – зібрані кошти спрямують на придбання морського дрона. "Крім маркованого блоку, випущено також конверт "перший день", немаркований художній конверт і художня картка".



На Волинь доставили 20 000 примірників нових марок.



На спецпогашення марки прийшли філателісти. Волинянин Володимир Ісюк збирає марки уже сім років.



"Хочу хоч зібрати марки періоду війни, а то за всім не встигнеш. Колекціонери дають і для оборони якусь копійку дають", – говорить філателіст.



Керівник Волинської дирекції Укрпошти розповів, що в Україні випустили мільйон 75 тисяч примірників марок ГУР. На благодійність піде сім гривень із кожної марки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На головпоштамті у Луцьку 30 червня представили поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".Як розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів.На новій марці зображені бійці ГУР.Марка є благодійною, – каже Іван Люсак, – зібрані кошти спрямують на придбання морського дрона. "Крім маркованого блоку, випущено також конверт "перший день", немаркований художній конверт і художня картка".На Волинь доставили 20 000 примірників нових марок.На спецпогашення марки прийшли філателісти. Волинянин Володимир Ісюк збирає марки уже сім років."Хочу хоч зібрати марки періоду війни, а то за всім не встигнеш. Колекціонери дають і для оборони якусь копійку дають", – говорить філателіст.Керівник Волинської дирекції Укрпошти розповів, що в Україні випустили мільйон 75 тисяч примірників марок ГУР. На благодійність піде сім гривень із кожної марки.

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