Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на два місяці
Сьогодні, 19:17
Солом’янський районний суд Києва залишив ще на два місяці під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (московського патріархату) Павла (Лебедя).
Про це Укрінформу повідомив адвокат екснамісника Лаври Микита Чекман.
«Суд задовольнив клопотання прокуратри про продовження домашнього арешту», - сказав Чекман.
Прокуратура просила про продовження екснаміснику цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета ще на 2 місяці. Захист назвав обвинувачення безпідставними та наполягав на звільненні митрополита Павла.
Напередодні низка медіа поширила інформацію, що митрополиту Павлу нібито не продовжили запобіжний захід і він приїхав до Лаври. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували - зазначили, що термін дії запобіжного заходу завершується 1 липня.
Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України повідомила колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).
1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.
Київський апеляційний суд 21 квітня залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ (МП) Павла.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розрив договору про оренду з УПЦ (МП) з 29 березня.
Міністерство культури та інформаційної політики розпочало інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.
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Про це Укрінформу повідомив адвокат екснамісника Лаври Микита Чекман.
«Суд задовольнив клопотання прокуратри про продовження домашнього арешту», - сказав Чекман.
Прокуратура просила про продовження екснаміснику цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета ще на 2 місяці. Захист назвав обвинувачення безпідставними та наполягав на звільненні митрополита Павла.
Напередодні низка медіа поширила інформацію, що митрополиту Павлу нібито не продовжили запобіжний захід і він приїхав до Лаври. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували - зазначили, що термін дії запобіжного заходу завершується 1 липня.
Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України повідомила колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).
1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.
Київський апеляційний суд 21 квітня залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ (МП) Павла.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розрив договору про оренду з УПЦ (МП) з 29 березня.
Міністерство культури та інформаційної політики розпочало інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.
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Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на два місяці
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