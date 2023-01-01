Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на два місяці

Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на два місяці
Солом’янський районний суд Києва залишив ще на два місяці під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (московського патріархату) Павла (Лебедя).

Про це Укрінформу повідомив адвокат екснамісника Лаври Микита Чекман.

«Суд задовольнив клопотання прокуратри про продовження домашнього арешту», - сказав Чекман.

Прокуратура просила про продовження екснаміснику цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета ще на 2 місяці. Захист назвав обвинувачення безпідставними та наполягав на звільненні митрополита Павла.

Напередодні низка медіа поширила інформацію, що митрополиту Павлу нібито не продовжили запобіжний захід і він приїхав до Лаври. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували - зазначили, що термін дії запобіжного заходу завершується 1 липня.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України повідомила колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.

Київський апеляційний суд 21 квітня залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ (МП) Павла.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розрив договору про оренду з УПЦ (МП) з 29 березня.

Міністерство культури та інформаційної політики розпочало інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.

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Теги: Росія, Україна, війна, митрополит Павло, Лавра
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