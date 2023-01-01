Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла ще на два місяці

Павла (Лебедя).



Про це



«Суд задовольнив клопотання прокуратри про продовження домашнього арешту», - сказав Чекман.



Прокуратура просила про продовження екснаміснику цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета ще на 2 місяці. Захист назвав обвинувачення безпідставними та наполягав на звільненні митрополита Павла.



Напередодні низка медіа поширила інформацію, що митрополиту Павлу нібито не продовжили запобіжний захід і він приїхав до Лаври. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували - зазначили, що термін дії запобіжного заходу завершується 1 липня.



Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України повідомила колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).



1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.



Київський апеляційний суд 21 квітня залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ (МП) Павла.



Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розрив договору про оренду з УПЦ (МП) з 29 березня.



Міністерство культури та інформаційної політики розпочало інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солом’янський районний суд Києва залишив ще на два місяці під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (московського патріархату)(Лебедя).Про це Укрінформу повідомив адвокат екснамісника Лаври Микита Чекман.«Суд задовольнив клопотання прокуратри про продовження домашнього арешту», - сказав Чекман.Прокуратура просила про продовження екснаміснику цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета ще на 2 місяці. Захист назвав обвинувачення безпідставними та наполягав на звільненні митрополита Павла.Напередодні низка медіа поширила інформацію, що митрополиту Павлу нібито не продовжили запобіжний захід і він приїхав до Лаври. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували - зазначили, що термін дії запобіжного заходу завершується 1 липня.Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України повідомила колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.Київський апеляційний суд 21 квітня залишив під домашнім арештом митрополита УПЦ (МП) Павла.Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розрив договору про оренду з УПЦ (МП) з 29 березня.Міністерство культури та інформаційної політики розпочало інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври.

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