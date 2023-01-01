Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 липня
У суботу, 1 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі - без істотних опадів, вдень - короткочасний дощ, гроза. Видимість - 4-6 км.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26° тепла.

В обласному центрі Волині небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

Температура повітря у Луцьку вночі становитиме 12-17°, вдень 24-26° тепла.

Народний прогноз погоди: 1 липня вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. У давні часи 1 липня відзначався Ярилин день – день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха – на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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