З понеділка, 3 липня, велика частина Луцька залишиться без гарячої води

З понеділка, 3 липня, велика частина Луцька залишиться без гарячої води
У понеділок, 3 липня, буде зупинена найбільша котельня міста Луцька, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів.

Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».

Відновити надання послуги з постачання гарячої води передбачено 1 серпня.

Інформують, що упродовж періоду зупинки передбачене виконання регламентних робіт на обладнанні котелень та ЦТП, виконання гідравлічних випробувань теплових мереж, а за їх результатами – проведення необхідних ремонтних робіт.

Окрім того, на магістральних теплових мережах заплановано здійснити заміну запірної арматури великих діаметрів.

Про результати виконаних робіт та відновлення послуги буде повідомлено додатково.

Також 3 липня на два тижні зупиняться котельні на вул. Арцеулова, вул. Банковій та вул. Шевченка. А з 4 липня також на 2 тижні – котельні на вул. Вавілова та вул. Задворецькій.

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Теги: Луцьктепло
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