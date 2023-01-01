З понеділка, 3 липня, велика частина Луцька залишиться без гарячої води

У понеділок, 3 липня, буде зупинена найбільша котельня міста Луцька, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів.Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».Відновити надання послуги з постачання гарячої води передбачено 1 серпня.Інформують, що упродовж періоду зупинки передбачене виконання регламентних робіт на обладнанні котелень та ЦТП, виконання гідравлічних випробувань теплових мереж, а за їх результатами – проведення необхідних ремонтних робіт.Окрім того, на магістральних теплових мережах заплановано здійснити заміну запірної арматури великих діаметрів.Про результати виконаних робіт та відновлення послуги буде повідомлено додатково.Також 3 липня на два тижні зупиняться котельні на вул. Арцеулова, вул. Банковій та вул. Шевченка. А з 4 липня також на 2 тижні – котельні на вул. Вавілова та вул. Задворецькій.