На виїзді з Луцька – аварія з потерпілими

На виїзді з Луцька – аварія з потерпілими
Поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт» на вулиці Львівській увечері 30 червня трапилась ДТП.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що зіткнулися автомобілі Nissan і Volkswagen. На місці працювали 2 екіпажі швидкої медичної допомоги та поліція.

Як розповіли очевидці аварії, постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

На виїзді з Луцька – аварія з потерпілими
На виїзді з Луцька – аварія з потерпілими
На виїзді з Луцька – аварія з потерпілими

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Теги: аварія
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