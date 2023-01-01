На виїзді з Луцька – аварія з потерпілими
Сьогодні, 22:44
Поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт» на вулиці Львівській увечері 30 червня трапилась ДТП.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що зіткнулися автомобілі Nissan і Volkswagen. На місці працювали 2 екіпажі швидкої медичної допомоги та поліція.
Як розповіли очевидці аварії, постраждали двоє людей, їх госпіталізували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що зіткнулися автомобілі Nissan і Volkswagen. На місці працювали 2 екіпажі швидкої медичної допомоги та поліція.
Як розповіли очевидці аварії, постраждали двоє людей, їх госпіталізували.
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