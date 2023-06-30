Добрі новини від ВолиньPost за 30 червня

Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня.Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне – завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!Про позитивні новини 30 червня – у постійній рубриці:Навчальний заклад з Волині потрапив до першої десятки класичних університетів у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України у 2023 році.Йдеться про найбільший університет Волині - Волинський національний університет імені Лесі Українки. ВНУ із 74 підсумковими балами зайняв 10 сходинку, пропустивши вперед Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ужгородський національний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 30 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 30.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб,- танків ‒ 4041 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 7863 (+6) од,- артилерійських систем – 4127 (+11) од,- РСЗВ – 630 (+3) од,- засобів ППО ‒ 389 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,- спеціальної техніки ‒ 569 (+0).Жителів та гостей Боратинської громади запрошують провести вихідний день у колі найрідніших та взяти участь в благодійному ярмарку «Мій внесок у перемогу» для збору коштів на допомогу військовим ЗСУ.Учасники ярмарку матимуть можливість придбати смаколики, різноманітні патріотичні вироби, відвідати екскурсію та послухати українську пісню. На дітей чекають цікаві забави і майстер-класи.Троє володимирських випускників склали НМТ на максимальний бал із української мови та один – з математики.До списку тих одинадцятикласників, які склали мультитест на 200 балів, увійшли:– ліцей № 2, математика;– ліцей імені Олександра Цинкаловського, українська мова;– ліцей імені Олександра Цинкаловського, українська мова;– ліцей №5 імені Анатолія Кореневського.Мережа «Галя Балувана» досі залишається луцьким феноменом – аби купити тут улюблені страви, лучани готові стояти у черзі і їхати в магазин, навіть якщо – не по дорозі. У кожного постійного покупця тут вже є фаворити. Через високу якість продукції і постійне вдосконалення асортименту мережі їжа з «Галі» «не проїдається» поціновувачам вже тривалий час, а творці бренду знаходять можливості знову і знову дивувати новинками.Співвласник мережі «Галя Балувана»: ринок напівфабрикатів в Україні і справді стрімко розвивається. Все ж роль «Галі Балуваної» тут – передова, тож співзасновник бренду, як завжди, має що розповісти про нові напрямки руху.У Рожищі відкрили перший фірмовий салон майстерності «Dnipro-M». Відтепер затестити і придбати якісні електроінструменти та садово-паркову техніку можна просто в центрі міста.Розташований новий фірмовий магазин просто у центрі Рожища – поблизу ринку. Салон важко сплутати чи не помітити: біля входу, махаючи рукою, запрошує до магазину надувний чоловічок. На фасаді висять святкові кульки, а на території магазину всіх охочих безоплатно частують луцьким квасом. Для наймолодших подбали про розваги – вони можуть зіграти аерофутбол. «Гулятимуть» відкриття аж три дні – до неділі, 2 липня.