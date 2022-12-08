«Задаємо тренди»: у «Галі Балуваній» – нова лінійка ресторанної їжі та комплексні обіди*

Нова ніша – заморожені готові ресторанні страви

Співзасновник бренду – перед обідом у своєму офісі

Володимир Матвійчук

Комплексні обіди – ще одна новинка «Галі Балуваної»

Картопляне пюре з котлетою по-київськи

«Коли ми створили заморожену «кондитерку» – багато хто не вірив в її успіх»

Мережадосі залишається луцьким феноменом – аби купити тут улюблені страви, лучани готові стояти у черзі і їхати в магазин, навіть якщо – не по дорозі. У кожного постійного покупця тут вже є фаворити. Через високу якість продукції і постійне вдосконалення асортименту мережі їжа з «Галі» «не проїдається» поціновувачам вже тривалий час, а творці бренду знаходять можливості знову і знову дивувати новинками.Співвласник мережі «Галя Балувана»каже: ринок напівфабрикатів в Україні і справді стрімко розвивається. Все ж роль «Галі Балуваної» тут – передова, тож співзасновник бренду, як завжди, має що розповісти про нові напрямки руху.«Так склалося, що ми задаємо тренди. Зараз ми знову розробили нову нішу замороженого напівфабрикату. Ми знову знаємо, що це надихне на щось схоже і наших колег на ринку напівфабрикату. Але ми – за, аби тільки українці і українки буди забезпечені справді якісною продукцією», – каже Володимир Матвійчук.Нещодавно у продажу в магазинах «Галя Балувана» з’явилися страви, як із ресторану. Їх варто лише викласти на красивий посуд вдома, розігріти – й вечеря, як у ресторані, готова. До того ж, ці страви фасують по дві в одну упаковку. Тож, і романтична вечеря – запросто. Залишиться лише доповнити її келихом вина.Володимир Матвійчук жартома називає цю лінійку страв «їжа в кружЕчках». Таку форму обрали недарма. Адже саме круглу подачу їжу найчастіше обирають ресторани, тож форма – ще одна апеляція нової лінійки «Галі Балуваної» до ресторанної їжі, окрім технологічних особливостей та смакових якостей.У асортименті нової ніші – різноманітні гарніри із м’ясом, рибою та морепродуктами із додаванням овочів та соусів. Особистий фаворит Володимира Матвійчука – різотто з каракатицею і морепродуктами.Окрім того, розробили лінійку ресторанних крем-супів. Є, для прикладу, гарбузовий, із морепродуктами та іншими цікавими смаками.«Ми перші створили у Луцьку напівфабрикат ресторанного формату і рівня, який достатньо лише розігріти у мікрохвильові. Це навіть не зовсім правильно називати напівфабрикатом, оскільки їжа повністю готова, лише заморожена. Будемо активно розвивати цей напрям. Закликаємо усіх лучан спробувати цей продукт і відчути у себе вдома атмосферу ресторану. Дуже чекаємо відгуків наших клієнтів. Просимо, щоб вони давали фідбек нашим продавцям, щоб ми розуміли, як зробити ще краще», – додає Володимир Матвійчук.Розробляти і впроваджувати лінійку ресторанних напівфабрикатів мережі «Галя Балувана» допомагає відомий місцевий рестораторВолодимир Матвійчук наголошує: роль цієї людини загалом у проєкті «Галя Балувана» важко переоцінити. Адже він із мережею – від початку, тобто вже більш як 5 років.«Якби на моєму шляху не зустрівся Юрій Хазіпов, то, можливо, «Галі Балуваної» узагалі б не булою Він допоміг виготовити проєкт, розробити перші 25-30 позицій страв. А головне – розробити правильно і відповідно до усіх технологічних вимог. На той час у Юрія Хазіпова вже був великий досвід у ресторанному бізнесі, у відкритті їдалень, суттєві напрацювання у розробці страв.Це – наш бренд-шеф. Я на нього покладаюся і йому довіряю. Бо він вміє робити справді смачні страви, які подобаються людям і запам’ятовуються. Дуже вдячний за його роботу і співпрацю з нами», – каже про ресторатора співзасновник бренду.Додає також, що за ті результати, яких вдалося досягнути, вдячний– людині, яка на початку допомогла організувати процес виготовлення страв.Володимир Матвійчук наголошує: він щиро вдячний кожному і кожній, хто долучився до співтворення бренду, який змін підкорити всю Україну і вийти на світовий ринок:«Незважаючи на те, що у бізнесі я вже дуже багато років, тут я граю не за бізнесовими правилами, а за людяними. Я свідомий того, що усе це допомагали на різних етапах створювати і розвивати люди, які у цьому розумілися і які були готові допомогти, коли я цього потребував. Вважаю, що тільки та людина, яка відчуває і висловлює вдячність, може реально досягати вершин. Життя винагороджує вдячних».Відтепер у тих, чий офіс розташований неподалік від «Галі Балуваної», «відпаде» питання про те, де швидко, недорого і смачно пообідати під час робочого дня. Адже творці бренду розробили та впровадили серію, яку назвали комплексними обідами. Ці страви розраховані на те, що людина може взяти їх в офіс у замороженому вигляді, розігріти у мікрохвильові і в офісі і смачно поїсти, витративши значно менше грошей, ніж за комплексний обід у кафе чи ресторані.Ціна такого обіду – приблизно 70 гривень, тоді як у кафе чи ресторані аналогічний обід обійдеться суттєво дорожче.«Мій фаворит у цьому сегменті – котлета по-київськи з картопляним пюре та зеленим горошком. Це – смачно. І для мене, як для людини, яка не любить харчуватися у закладах, – ідеальне рішення для обіду», – каже Володимир Матвійчук.Усе нове, каже співвласник бренду «Галя Балувана», має пройти випробувальний етап, заслужити довіру, а вже тоді може отримати загальне схвалення та успіх. Це стосується і усіх суттєвих нововведень «Галі Балуваної». Для того, аби готова заморожена ресторанна їжа і комплексні обіди увійшли у широкий вжиток поціновувачів мережі, каже Володимир Матвійчук, потрібен час, а також відгуки покупців про ці справи, щоб за потреби удосконалити, для прикладу, упаковку чи розширити асортимент саме цього сегменту.«Коли у 2021 році ми, то багато хто сприйняв це скептично, не вірив у її успіх. Навіть чимала кількість моїх знайомих ставилися до цього з недовірою. Мовляв, у місті продають достатню кількість кондитерських виробів – тортів, тістечок, макарунсів – й ніхто не купуватиме наші заморожені солодощі. Але я цікавився цим сегментом, вник у цю тему, повірив і вирішив продовжувати.На сьогодні я можу сміливо сказати, що заморожена кондитера – популярний сегмент «Галі Балуваної». Наші покупці вже знають, що заморожений торт безпечніший, ніж звичайний. Адже це страва «з-під ножа» з використанням технології шокової заморозки, яка унеможливлює розвиток мікрофлори, але водночас і дозволяє надовго зберегти всі смакові властивості», – розповідає співзасновник «Галі Балуваної».Тож, впевнений Володимир Матвійчук, тренд на зморожені готові страви та комплексні обіди знайде чималу кількість своїх прихильників, так само, як і всі попередні тренди, які задавали творці бренду.На завершення ж Володимир Матвійчук ділиться своєю найсвіжішою радісною новиною. Forbes вперше опублікував, який сформував перелік найбільш перспективних малих та середніх підприємств України. До списку увійшов і бренд «Галя Балувана»/MultiCook.«Галя Балувана» у Луцьку:• проспект Грушевського 3• проспект Волі, 66• вул. Рівненська, 107• проспект Молоді, 10• вул. Конякіна, 7а• вул. Конякіна, 17а• вул. Кравчука, 40• вул. Ковельська, 45• вул. Львівська, 63г• проспект Соборності, 28.Пн-Пт 9:00-21:00 Сб-Нд 9:00-20:00