Перебуваючи на Волині у відпустці, помер воїн Василь Матвіюк

Василя Матвіюка, який помер 21 листопада 2026 року, перебуваючи вдома у відпустці.



"Василь захищав Україну, віддавши частину свого життя військовій службі. Його смерть — непоправна втрата для родини, близьких та всіх, хто знав його. Розділяємо біль і скорботу рідних, схиляємо голови у глибокій шані та вдячності", - йдеться в повідомленні.



24 листопада 2026 року Ківерцівська громада проведе Захисника в останню дорогу.



Орієнтовно о 12:30 траурний кортеж зустрічатимуть у місті Ківерці на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Після молитви процесія вирушить до рідної домівки Василя у село Завітне, де відбудеться молитва за упокій.



Далі пішою ходою траурна процесія прямуватиме до Свято-Воскресенського храму на заупокійне богослужіння, а звідти — до Завітненського сільського кладовища, де відбудеться поховання з військовими почестями.



"Закликаємо мешканців громади зустріти траурний кортеж і віддати шану Василю, провівши його в останню дорогу.



Вічна пам'ять. Вічна шана і вдячність Захиснику України", - зазначають у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті військовослужбовця, який помер 21 листопада 2026 року, перебуваючи вдома у відпустці."Василь захищав Україну, віддавши частину свого життя військовій службі. Його смерть — непоправна втрата для родини, близьких та всіх, хто знав його. Розділяємо біль і скорботу рідних, схиляємо голови у глибокій шані та вдячності", - йдеться в повідомленні.24 листопада 2026 року Ківерцівська громада проведе Захисника в останню дорогу.Орієнтовно о 12:30 траурний кортеж зустрічатимуть у місті Ківерці на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Після молитви процесія вирушить до рідної домівки Василя у село Завітне, де відбудеться молитва за упокій.Далі пішою ходою траурна процесія прямуватиме до Свято-Воскресенського храму на заупокійне богослужіння, а звідти — до Завітненського сільського кладовища, де відбудеться поховання з військовими почестями."Закликаємо мешканців громади зустріти траурний кортеж і віддати шану Василю, провівши його в останню дорогу.Вічна пам'ять. Вічна шана і вдячність Захиснику України", - зазначають у міській раді.

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