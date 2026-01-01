Перебуваючи на Волині у відпустці, помер воїн Василь Матвіюк
Сьогодні, 10:13
Ківерцівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті військовослужбовця Василя Матвіюка, який помер 21 листопада 2026 року, перебуваючи вдома у відпустці.
"Василь захищав Україну, віддавши частину свого життя військовій службі. Його смерть — непоправна втрата для родини, близьких та всіх, хто знав його. Розділяємо біль і скорботу рідних, схиляємо голови у глибокій шані та вдячності", - йдеться в повідомленні.
24 листопада 2026 року Ківерцівська громада проведе Захисника в останню дорогу.
Орієнтовно о 12:30 траурний кортеж зустрічатимуть у місті Ківерці на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Після молитви процесія вирушить до рідної домівки Василя у село Завітне, де відбудеться молитва за упокій.
Далі пішою ходою траурна процесія прямуватиме до Свято-Воскресенського храму на заупокійне богослужіння, а звідти — до Завітненського сільського кладовища, де відбудеться поховання з військовими почестями.
"Закликаємо мешканців громади зустріти траурний кортеж і віддати шану Василю, провівши його в останню дорогу.
Вічна пам'ять. Вічна шана і вдячність Захиснику України", - зазначають у міській раді.
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"Василь захищав Україну, віддавши частину свого життя військовій службі. Його смерть — непоправна втрата для родини, близьких та всіх, хто знав його. Розділяємо біль і скорботу рідних, схиляємо голови у глибокій шані та вдячності", - йдеться в повідомленні.
24 листопада 2026 року Ківерцівська громада проведе Захисника в останню дорогу.
Орієнтовно о 12:30 траурний кортеж зустрічатимуть у місті Ківерці на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької. Після молитви процесія вирушить до рідної домівки Василя у село Завітне, де відбудеться молитва за упокій.
Далі пішою ходою траурна процесія прямуватиме до Свято-Воскресенського храму на заупокійне богослужіння, а звідти — до Завітненського сільського кладовища, де відбудеться поховання з військовими почестями.
"Закликаємо мешканців громади зустріти траурний кортеж і віддати шану Василю, провівши його в останню дорогу.
Вічна пам'ять. Вічна шана і вдячність Захиснику України", - зазначають у міській раді.
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