ЗСУ затопили російський корабель «Меркурій» та гелікоптер Ка-27 поблизу Лівії





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



За його словами, сім українських морських дронів затопили російський корвет. «Меркурій» є одним із найновіших кораблів рф — його прийняли на озброєння вже у 2023 році, під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.



«Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27», — додав Зеленський.



Крім того, Сили оборони уразили російський суховантаж MV ANGARA, який рф використовує для перевезення зброї.



«Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну», — наголосив Зеленський.



Нагадаємо, напередодні лівійський уряд повідомив, що на військово-морській базі в Бенгазі уразили російський військовий корабель «Меркурій». Він повертався до росії, а в порту зупинився для дозаправлення та поповнення запасів у межах чинних угод про морську співпрацю та спрощення морських перевезень між двома країнами.



Згодом стало відомо, що поблизу Бенгазі морський безпілотник уразив комерційне судно під прапором Мальти. Тоді зазначалося, що під обстріл потрапив підсанкційний російський ролкер, який перевозив військову техніку.



Двоє лівійських військових посадовців розповіли Reuters, що ввечері 22 листопада військово-морські та повітряні сили Лівії нібито перехопили понад 20 морських безпілотників біля узбережжя Бенгазі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові Служби безпеки та Сил оборони України поблизу узбережжя Лівії затопили російський корвет «Меркурій», а також бойовий гелікоптер Ка-27.Про це повідомив президент України, пише Громадське За його словами, сім українських морських дронів затопили російський корвет. «Меркурій» є одним із найновіших кораблів рф — його прийняли на озброєння вже у 2023 році, під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.«Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27», — додав Зеленський.Крім того, Сили оборони уразили російський суховантаж MV ANGARA, який рф використовує для перевезення зброї.«Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну», — наголосив Зеленський.Нагадаємо, напередодні лівійський уряд повідомив, що на військово-морській базі в Бенгазі уразили російський військовий корабель «Меркурій». Він повертався до росії, а в порту зупинився для дозаправлення та поповнення запасів у межах чинних угод про морську співпрацю та спрощення морських перевезень між двома країнами.Згодом стало відомо, що поблизу Бенгазі морський безпілотник уразив комерційне судно під прапором Мальти. Тоді зазначалося, що під обстріл потрапив підсанкційний російський ролкер, який перевозив військову техніку.Двоє лівійських військових посадовців розповіли Reuters, що ввечері 22 листопада військово-морські та повітряні сили Лівії нібито перехопили понад 20 морських безпілотників біля узбережжя Бенгазі.

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