У волинській лікарні відремонтують частину приміщень. Витратять 17 млн





Заклад охорони здоров’я вже оголосив тендер для пошуку підрядника. Пропозиції учасників приймають до 26 листопада, передають



Очікувана вартість робіт становить 17,874 мільйона гривень. Як вказано, джерело фінансування – власний бюджет лікарні (кошти від господарської діяльності комунального підприємства).



Поточний ремонт включатиме комплекс внутрішніх загальнобудівельних та оздоблювальних робіт, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, влаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення, вентиляційні роботи, облаштування системи лікувальних газів, пусконалагоджування інженерних систем.



Серед вимог до учасників торгів – наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Згідно з планами, поточний ремонт частини приміщень третього поверху лікарні мають завершити до 31 березня 2027 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна клінічна лікарня запланувала поточний ремонт частини приміщень третього поверху корпусу, що на проспекті Президента Грушевського, 21.Заклад охорони здоров’я вже оголосив тендер для пошуку підрядника. Пропозиції учасників приймають до 26 листопада, передають "Волинські новини" Очікувана вартість робіт становить 17,874 мільйона гривень. Як вказано, джерело фінансування – власний бюджет лікарні (кошти від господарської діяльності комунального підприємства).Поточний ремонт включатиме комплекс внутрішніх загальнобудівельних та оздоблювальних робіт, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, влаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення, вентиляційні роботи, облаштування системи лікувальних газів, пусконалагоджування інженерних систем.Серед вимог до учасників торгів – наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.Згідно з планами, поточний ремонт частини приміщень третього поверху лікарні мають завершити до 31 березня 2027 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

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