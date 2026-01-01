Робіть запаси: виробники олії зупиняють заводи, старих цін не буде





Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту



За його словами, дефіциту олії наразі не прогнозують, однак через проблеми з логістикою і зупинку внутрішнього виробництва її вартість може суттєво зрости.



«Зараз дуже великі товарні запаси олії, але вони будуть закінчуватися. Вона точно стане дорожчою. Може здорожчати і в півтора раза, і в два рази», — зазначив Кущ.



На його думку, ситуація залежатиме від масштабів аграрної кризи. Через складні умови аграрії можуть скорочувати посівні площі або взагалі відмовлятися від посіву. В найгіршому сценарії незасіяними можуть залишитися до 50% орних земель.



Які компанії вже не працюють



Станом на вечір 13 листопада одразу п’ять великих гравців ринку повідомили про зупинення або обмеження роботи.



Компанія «Віктор і К» (бренд «Королівський Смак») зупинила виробництво, припинила закупівлю олійних культур і скорочує персонал. Причиною стала критична ситуація з електропостачанням та постійна загроза ракетних і дронових ударів, що створює небезпеку для працівників.



Компанія «Дельта Вілмар Україна» зупинила всі виробничі потужності, зокрема олійноекстракційний завод на Одещині, через постійні аварійні відключення світла та безпекові ризики.



Дніпровський олійний завод «Потоки» також призупинив закупівлю і перероблення соняшнику.



Агрохолдинг «Кернел» (торгові марки «Стожар», «Чумак» і «Щедрий Дар») повністю зупинив усі свої олійноекстракційні заводи через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості та проблеми з морським експортом.



Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що в Україні призупинено близько 50% потужностей з перероблення олійних культур. Проте тимчасове скорочення наразі не створює передумов для суттєвого здорожчання олії на внутрішньому ринку. Як пояснив Висоцький, внутрішнє споживання значно менше за обсяги експорту, а на ринку є складські запаси продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через посилені російські обстріли та проблеми з електрикою і логістикою одразу кілька великих виробників олії оголосили про зупинення заводів та припинення закупівлі сировини.Фінансовий аналітик та економіств ефірі проєкту «Новини.LIVE» пояснив, чи буде дефіцит олії та що буде з цінами.За його словами, дефіциту олії наразі не прогнозують, однак через проблеми з логістикою і зупинку внутрішнього виробництва її вартість може суттєво зрости.«Зараз дуже великі товарні запаси олії, але вони будуть закінчуватися. Вона точно стане дорожчою. Може здорожчати і в півтора раза, і в два рази», — зазначив Кущ.На його думку, ситуація залежатиме від масштабів аграрної кризи. Через складні умови аграрії можуть скорочувати посівні площі або взагалі відмовлятися від посіву. В найгіршому сценарії незасіяними можуть залишитися до 50% орних земель.Станом на вечір 13 листопада одразу п’ять великих гравців ринку повідомили про зупинення або обмеження роботи.Компанія «Віктор і К» (бренд «Королівський Смак») зупинила виробництво, припинила закупівлю олійних культур і скорочує персонал. Причиною стала критична ситуація з електропостачанням та постійна загроза ракетних і дронових ударів, що створює небезпеку для працівників.Компанія «Дельта Вілмар Україна» зупинила всі виробничі потужності, зокрема олійноекстракційний завод на Одещині, через постійні аварійні відключення світла та безпекові ризики.Дніпровський олійний завод «Потоки» також призупинив закупівлю і перероблення соняшнику.Агрохолдинг «Кернел» (торгові марки «Стожар», «Чумак» і «Щедрий Дар») повністю зупинив усі свої олійноекстракційні заводи через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості та проблеми з морським експортом.Міністр аграрної політики та продовольстваповідомляв, що в Україні призупинено близько 50% потужностей з перероблення олійних культур. Проте тимчасове скорочення наразі не створює передумов для суттєвого здорожчання олії на внутрішньому ринку. Як пояснив Висоцький, внутрішнє споживання значно менше за обсяги експорту, а на ринку є складські запаси продукції.

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