Курс валют на 23 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,92 грн (-13 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,27 грн (-26 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,06 грн (-16 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 листопада. Долар зменшиться на 13 коп, євро втратить у ціні аж 26 коп., а польський злотий — 16 коп.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 44,92 грн (-13 коп.)Курс євро1 євро — 49,27 грн (-26 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,06 грн (-16 коп.)

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