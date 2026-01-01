23 листопада на Волині: гортаючи календар

Наталія Толмачова (на фото).



23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.



Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.



23 листопада - Всесвітній день акварелі — свято художників і поціновувачів живопису аквареллю.



23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає журналістка та волонтерка(на фото).23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.23 листопада - Всесвітній день акварелі — свято художників і поціновувачів живопису аквареллю.23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р.)

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