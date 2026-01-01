23 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає журналістка та волонтерка Наталія Толмачова (на фото).
23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
23 листопада - Всесвітній день акварелі — свято художників і поціновувачів живопису аквареллю.
23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р.)
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23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
23 листопада - Всесвітній день акварелі — свято художників і поціновувачів живопису аквареллю.
23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р.)
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