Поїхав із місця ДТП, бо натовп хотів перекинути бус: у Луцьку судили водія Ковельського РТЦК





У протоколі вказується, що вранці 27 липня на вулиці Конякіна водій буса Volkswagen Transporter Костянтин П., будучи причетним до дорожньо-транспортної пригоди, залишив місце пригоди, не повідомивши про неї працівників поліції, пишуть



У суді чоловік пояснив, що того дня виконував обов’язки водія у складі групи оповіщення Ковельського РТЦК. На вулиці Конякіна біля «АТБ» їхній бус зіткнувся з легковиком Opel, який вони переслідували після того, як водій почав утікати з пасажиром, який підлягає призову.



З слів чоловіка, після аварії працівники РТЦК забрали пасажира, а місце події вони змушені були покинути. Мовляв, біля магазину зібрався натовп, який почав бити бус і намагався його перекинути. Крім того, затриманого необхідно було доставити до РТЦК. Того ж дня поліція склала на Костянтина П. протокол за залишення місця аварії, провин він визнав.



Вину чоловіка за ст. 122-4 КУпАП підтвердили й матеріали справи: протоколи та довідка поліції, схема ДТП, відеозапис, а також пояснення самого порушника і кількох свідків.



Своєю чергою, суддя зазначив, що пояснення водія про вимушене втечу не виправдовують залишення місця ДТП і не звільняють його від відповідальності. Відтак волинянина визнали винним в адмінпорушенні і оштрафували на 3400 гривень. Оскільки він має статус учасника бойових дій, суд звільнив його від сплати судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оштрафував водія групи оповіщення Ковельського РТЦК за втечу з місця ДТП у Луцьку.У протоколі вказується, що вранці 27 липня на вулиці Конякіна водій буса Volkswagen Transporter, будучи причетним до дорожньо-транспортної пригоди, залишив місце пригоди, не повідомивши про неї працівників поліції, пишуть "Волинські новини" У суді чоловік пояснив, що того дня виконував обов’язки водія у складі групи оповіщення Ковельського РТЦК. На вулиці Конякіна біля «АТБ» їхній бус зіткнувся з легковиком Opel, який вони переслідували після того, як водій почав утікати з пасажиром, який підлягає призову.З слів чоловіка, після аварії працівники РТЦК забрали пасажира, а місце події вони змушені були покинути. Мовляв, біля магазину зібрався натовп, який почав бити бус і намагався його перекинути. Крім того, затриманого необхідно було доставити до РТЦК. Того ж дня поліція склала на Костянтина П. протокол за залишення місця аварії, провин він визнав.Вину чоловіка за ст. 122-4 КУпАП підтвердили й матеріали справи: протоколи та довідка поліції, схема ДТП, відеозапис, а також пояснення самого порушника і кількох свідків.Своєю чергою, суддя зазначив, що пояснення водія про вимушене втечу не виправдовують залишення місця ДТП і не звільняють його від відповідальності. Відтак волинянина визнали винним в адмінпорушенні і оштрафували на 3400 гривень. Оскільки він має статус учасника бойових дій, суд звільнив його від сплати судового збору.

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