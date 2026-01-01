Волинські синоптики розповіли, яка погода буде на Волині та у Луцьку у понеділок, 23 листопада.Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Так, у Луцьку прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.На теориоорії Волинської області - хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.