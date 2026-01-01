Якою буде погода в Луцьку і на Волині у понеділок, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде на Волині та у Луцьку у понеділок, 23 листопада.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Так, у Луцьку прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
На теориоорії Волинської області - хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Так, у Луцьку прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
На теориоорії Волинської області - хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода в Луцьку і на Волині у понеділок, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Що потрібно знати замовнику перед доставкою вантажу з Китаю
Сьогодні, 19:47
Юні лісівники з Волині вирощуватимуть дуби Сковороди
Сьогодні, 19:32
Назвали найпотрібніших спеціалістів для України
Сьогодні, 18:27