Що потрібно знати замовнику перед доставкою вантажу з Китаю





Які дані потрібні для розрахунку

Для розрахунку зазначають найменування та призначення товару, кількість місць, вагу й розміри кожного пакування, вартість партії, адресу постачальника в Китаї, пункт доставки в Україні та дату готовності вантажу. Також важливі умови постачання, узгоджені з продавцем.



Вагу та габарити слід вказувати з урахуванням пакування. Попередні параметри можуть відрізнятися від фактичних після виготовлення коробок або палет, що вплине на вартість перевезення.



Що узгодити з постачальником

До оплати партії визначають, де продавець передає товар і хто оплачує його переміщення територією Китаю. Ціна на умовах самовивезення з фабрики не обов'язково включає доставку до складу консолідації або порту.



Також уточнюють готовність експортних документів, маркування вантажних місць і відповідальність за завантаження. Під час закупівлі в кількох виробників дані щодо кожної партії передають окремо — це спрощує приймання та об'єднання товарів на складі.



Який спосіб перевезення обрати

Формат залежить від обсягу, ваги та характеристик товару, бюджету й бажаної дати отримання.



LCL (збірний вантаж) підходить для невеликих партій, які об'єднують в одному контейнері з товарами інших відправників. FCL використовують, коли для вантажу виділяють окремий контейнер на 20 або 40 футів.



Морська доставка підходить для великих планових постачань, залізнична дає змогу збалансувати терміни та вартість, авіаційна використовується для термінових відправлень. Для окремих маршрутів застосовують мультимодальні схеми.



До логістичного ланцюга Fialan входять приймання товару на складах у Китаї, перевірка кількості місць, ваги, габаритів і пакування, консолідація, підготовка документів, перевезення та доставка територією України.



Із чого складається бюджет

Міжнародний фрахт — лише одна зі статей витрат. До кошторису можуть входити забір товару з фабрики, складська обробка, консолідація, додаткове пакування, термінальні збори та доставка територією України.



Окремо розраховуються митне оформлення, мито, податки та дозвільні документи, якщо вони потрібні для конкретної продукції. Тому вартість логістики та повний бюджет імпорту важливо розмежовувати.



Документи, пакування та терміни

Для відправлення зазвичай потрібні інвойс, пакувальний лист і транспортні документи. Залежно від товару можуть знадобитися сертифікати та дозволи. Попереднє визначення коду товару допомагає оцінити вимоги до імпорту та можливі платежі.



Заводське пакування не завжди розраховане на міжнародне перевезення та кілька перевантажень. Для захисту товару можуть знадобитися палетування, жорстка обрешітка, захист від вологи та додаткова фіксація.



Загальний графік охоплює виробництво, забір товару з фабрики, доставку на склад, приймання та консолідацію, очікування відправлення, міжнародний етап, митне оформлення та доставку територією України. Для сезонних товарів передбачають часовий резерв: затримка на одному етапі впливає на весь логістичний ланцюг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перше постачання з Китаю — це не лише міжнародне перевезення. До відправлення важливо узгодити умови з фабрикою, підготувати документи, визначити маршрут і розрахувати супутні витрати. Комплексна доставка вантажів із Китаю охоплює забір товару в постачальника, приймання на складі, консолідацію, транспортування та митне оформлення.Для розрахунку зазначають найменування та призначення товару, кількість місць, вагу й розміри кожного пакування, вартість партії, адресу постачальника в Китаї, пункт доставки в Україні та дату готовності вантажу. Також важливі умови постачання, узгоджені з продавцем.Вагу та габарити слід вказувати з урахуванням пакування. Попередні параметри можуть відрізнятися від фактичних після виготовлення коробок або палет, що вплине на вартість перевезення.До оплати партії визначають, де продавець передає товар і хто оплачує його переміщення територією Китаю. Ціна на умовах самовивезення з фабрики не обов'язково включає доставку до складу консолідації або порту.Також уточнюють готовність експортних документів, маркування вантажних місць і відповідальність за завантаження. Під час закупівлі в кількох виробників дані щодо кожної партії передають окремо — це спрощує приймання та об'єднання товарів на складі.Формат залежить від обсягу, ваги та характеристик товару, бюджету й бажаної дати отримання.підходить для невеликих партій, які об'єднують в одному контейнері з товарами інших відправників.використовують, коли для вантажу виділяють окремий контейнер на 20 або 40 футів.Морська доставка підходить для великих планових постачань, залізнична дає змогу збалансувати терміни та вартість, авіаційна використовується для термінових відправлень. Для окремих маршрутів застосовують мультимодальні схеми.До логістичного ланцюга Fialan входять приймання товару на складах у Китаї, перевірка кількості місць, ваги, габаритів і пакування, консолідація, підготовка документів, перевезення та доставка територією України.Міжнародний фрахт — лише одна зі статей витрат. До кошторису можуть входити забір товару з фабрики, складська обробка, консолідація, додаткове пакування, термінальні збори та доставка територією України.Окремо розраховуються митне оформлення, мито, податки та дозвільні документи, якщо вони потрібні для конкретної продукції. Тому вартість логістики та повний бюджет імпорту важливо розмежовувати.Для відправлення зазвичай потрібні інвойс, пакувальний лист і транспортні документи. Залежно від товару можуть знадобитися сертифікати та дозволи. Попереднє визначення коду товару допомагає оцінити вимоги до імпорту та можливі платежі.Заводське пакування не завжди розраховане на міжнародне перевезення та кілька перевантажень. Для захисту товару можуть знадобитися палетування, жорстка обрешітка, захист від вологи та додаткова фіксація.Загальний графік охоплює виробництво, забір товару з фабрики, доставку на склад, приймання та консолідацію, очікування відправлення, міжнародний етап, митне оформлення та доставку територією України. Для сезонних товарів передбачають часовий резерв: затримка на одному етапі впливає на весь логістичний ланцюг.

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