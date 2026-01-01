Назвали найпотрібніших спеціалістів для України





Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі зі студентами технічних університетів, - повідомляє



За словами премʼєра, Україна потребує інженерів, енергетиків, програмістів, будівельників, фахівців з автоматизації, робототехніки, авіації та кібербезпеки.



Такі фахівці потрібні як для оборонної сфери, так і для відбудови інфраструктури й упровадження нових технологій.



«Усі професії важливі. Але саме спеціалізованих технічних фахівців та інженерів сьогодні країні бракує найбільше», — зазначив Корецький.



Він додає, що попри зростання інтересу до технічних спеціальностей, цього поки недостатньо, щоб задовольнити потреби країни у фахівцях. Тому уряд працює над тим, щоб більше молодих людей обирали інженерні та інші технічні напрями.

Зокрема, цього року збільшили гранти на навчання за інженерними спеціальностями та вперше запровадили їх для магістратури.



Також разом зі Світовим банком в університетах створюють сучасні лабораторії, а для молодих науковців запустили проєктну аспірантуру

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні найбільше бракує спеціалізованих технічних фахівців та інженерів. Ці спеціалісти важливі для зміцнення обороноздатності, відновлення країни та розвитку власних технологій.Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі зі студентами технічних університетів, - повідомляє Business.com.



Кого найбільше потребує український ринок праціЗа словами премʼєра, Україна потребує інженерів, енергетиків, програмістів, будівельників, фахівців з автоматизації, робототехніки, авіації та кібербезпеки.Такі фахівці потрібні як для оборонної сфери, так і для відбудови інфраструктури й упровадження нових технологій.«Усі професії важливі. Але саме спеціалізованих технічних фахівців та інженерів сьогодні країні бракує найбільше», — зазначив Корецький.Він додає, що попри зростання інтересу до технічних спеціальностей, цього поки недостатньо, щоб задовольнити потреби країни у фахівцях. Тому уряд працює над тим, щоб більше молодих людей обирали інженерні та інші технічні напрями.Зокрема, цього року збільшили гранти на навчання за інженерними спеціальностями та вперше запровадили їх для магістратури.Також разом зі Світовим банком в університетах створюють сучасні лабораторії, а для молодих науковців запустили проєктну аспірантуру

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