Юні лісівники з Волині вирощуватимуть дуби Сковороди
Сьогодні, 19:32
У Любешівській громаді посіяли жолуді з дуба Григорія Сковороди, що росте у Сковородинівці на Харківщині. Учнівські лісівники сподіваються виростити з них молоді дуби й спостерігатимуть за їхнім розвитком.
Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Ініціативу «Жолудь Сковороди – від пам’яті до майбутнього» презентували під час нещодавнього обласного семінару керівників учнівських лісництв. Захід об’єднав освітян і лісівників навколо збереження природи та екологічного виховання дітей. Про це повідомили у Золочівській громаді Харківської області.
Тоді ж керівниця Любешівського учнівського лісництва Людмила Шептур разом із юними лісівниками розповіла про задум проєкту. З відеозвернення начальниці відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради Любові Широкової учасники дізналися, як жолуді зі Сковородинівки потрапили на Любешівщину.
Діти під керівництвом наставників посіяли жолуді у підготовлені контейнери й започаткували «Літопис дуба Сковороди» – історію спостережень за майбутніми деревами. Акція відбувається в межах всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».
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Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Ініціативу «Жолудь Сковороди – від пам’яті до майбутнього» презентували під час нещодавнього обласного семінару керівників учнівських лісництв. Захід об’єднав освітян і лісівників навколо збереження природи та екологічного виховання дітей. Про це повідомили у Золочівській громаді Харківської області.
Тоді ж керівниця Любешівського учнівського лісництва Людмила Шептур разом із юними лісівниками розповіла про задум проєкту. З відеозвернення начальниці відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради Любові Широкової учасники дізналися, як жолуді зі Сковородинівки потрапили на Любешівщину.
Діти під керівництвом наставників посіяли жолуді у підготовлені контейнери й започаткували «Літопис дуба Сковороди» – історію спостережень за майбутніми деревами. Акція відбувається в межах всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».
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