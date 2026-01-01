На території Луцького району виявлено порушення режиму охорони орнітологічного заказника «Лобаниха».Під час здійснення заходів спрямованих на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень, інспекторами Державної екологічної інспекції у Волинській області, поблизу села Несвіч, зафіксовано грубе порушення режиму території природно-заповідного фонду, а саме, орнітологічного заказника місцевого значення «Лобаниха» Луцького району.Інспектори встановили прориття каналу, забирання ґрунту та зміну конфігурації берегової лінії території природно-заповідного фонду.Такі дії прямо суперечать вимогам Закону України «Про природно-заповідний фонд України».На територіях ПЗФ заборонена будь-яка діяльність, що не відповідає їхньому цільовому призначенню, в тому числі, проведення будь-яких будівельних робіт без спеціальних погоджень та без передбачення таких робіт положенням про відповідний обʼєкт пзф.Дані факти свідчать про завдання шкоди навколишньому природному середовищу.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.Відповідальність:- Стаття 252 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.