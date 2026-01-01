На Волині у заказнику прорили канал і змінили берегову лінію
Сьогодні, 17:46
На території Луцького району виявлено порушення режиму охорони орнітологічного заказника «Лобаниха».
Під час здійснення заходів спрямованих на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень, інспекторами Державної екологічної інспекції у Волинській області, поблизу села Несвіч, зафіксовано грубе порушення режиму території природно-заповідного фонду, а саме, орнітологічного заказника місцевого значення «Лобаниха» Луцького району.
Інспектори встановили прориття каналу, забирання ґрунту та зміну конфігурації берегової лінії території природно-заповідного фонду.
Такі дії прямо суперечать вимогам Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
На територіях ПЗФ заборонена будь-яка діяльність, що не відповідає їхньому цільовому призначенню, в тому числі, проведення будь-яких будівельних робіт без спеціальних погоджень та без передбачення таких робіт положенням про відповідний обʼєкт пзф.
Дані факти свідчать про завдання шкоди навколишньому природному середовищу.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Відповідальність:
- Стаття 252 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.
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Під час здійснення заходів спрямованих на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень, інспекторами Державної екологічної інспекції у Волинській області, поблизу села Несвіч, зафіксовано грубе порушення режиму території природно-заповідного фонду, а саме, орнітологічного заказника місцевого значення «Лобаниха» Луцького району.
Інспектори встановили прориття каналу, забирання ґрунту та зміну конфігурації берегової лінії території природно-заповідного фонду.
Такі дії прямо суперечать вимогам Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
На територіях ПЗФ заборонена будь-яка діяльність, що не відповідає їхньому цільовому призначенню, в тому числі, проведення будь-яких будівельних робіт без спеціальних погоджень та без передбачення таких робіт положенням про відповідний обʼєкт пзф.
Дані факти свідчать про завдання шкоди навколишньому природному середовищу.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Відповідальність:
- Стаття 252 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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