Форвард з Луцька в Нідерландах побив рекорд легенди «Ліверпуля»





Форвард забив свій десятий гол за клуб у чемпіонаті Нідерландів, встановивши нове досягнення. Це сталося 21 листопада в матчі проти «Камбюра» (2:3), - пише



У віці 19 років і 103 днів Степанов став наймолодшим футболістом в історії клубу, який досяг позначки в 10 голів в Ередивізі.



Попереднє досягнення належало легендарному Дірку Куйту, який забив свій десятий гол у чемпіонаті у віці 19 років і 262 днів. Українець перевершив його результат майже на п’ять місяців.



Для Степанова це ще одне підтвердження його результативності та прогресу в нідерландському футболі. Контракт українця належить «Баєру».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український нападник з Луцька Артем Степанов продовжує переписувати історію «Утрехта».Форвард забив свій десятий гол за клуб у чемпіонаті Нідерландів, встановивши нове досягнення. Це сталося 21 листопада в матчі проти «Камбюра» (2:3), - пише "Sport ua". У віці 19 років і 103 днів Степанов став наймолодшим футболістом в історії клубу, який досяг позначки в 10 голів в Ередивізі.Попереднє досягнення належало легендарному Дірку Куйту, який забив свій десятий гол у чемпіонаті у віці 19 років і 262 днів. Українець перевершив його результат майже на п’ять місяців.Для Степанова це ще одне підтвердження його результативності та прогресу в нідерландському футболі. Контракт українця належить «Баєру».

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