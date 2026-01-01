Форвард з Луцька в Нідерландах побив рекорд легенди «Ліверпуля»
Сьогодні, 16:17
Український нападник з Луцька Артем Степанов продовжує переписувати історію «Утрехта».
Форвард забив свій десятий гол за клуб у чемпіонаті Нідерландів, встановивши нове досягнення. Це сталося 21 листопада в матчі проти «Камбюра» (2:3), - пише "Sport ua".
У віці 19 років і 103 днів Степанов став наймолодшим футболістом в історії клубу, який досяг позначки в 10 голів в Ередивізі.
Попереднє досягнення належало легендарному Дірку Куйту, який забив свій десятий гол у чемпіонаті у віці 19 років і 262 днів. Українець перевершив його результат майже на п’ять місяців.
Для Степанова це ще одне підтвердження його результативності та прогресу в нідерландському футболі. Контракт українця належить «Баєру».
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Форвард забив свій десятий гол за клуб у чемпіонаті Нідерландів, встановивши нове досягнення. Це сталося 21 листопада в матчі проти «Камбюра» (2:3), - пише "Sport ua".
У віці 19 років і 103 днів Степанов став наймолодшим футболістом в історії клубу, який досяг позначки в 10 голів в Ередивізі.
Попереднє досягнення належало легендарному Дірку Куйту, який забив свій десятий гол у чемпіонаті у віці 19 років і 262 днів. Українець перевершив його результат майже на п’ять місяців.
Для Степанова це ще одне підтвердження його результативності та прогресу в нідерландському футболі. Контракт українця належить «Баєру».
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