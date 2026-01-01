В обласному центрі Волині водій-порушник спочатку втікав, а потів пропонував патрульним неправомірну вигоду, аби уникнути відповідальності.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Нещодавно у Луцьку по вулиці Рівненській інспектори помітили автомобіль Mercedes, який рухався під час комендантської години.Поліцейські подали водієві вимогу про зупинку, однак той різко збільшив швидкість. Згодом керманич зупинився та спробував утекти пішки, проте патрульні його наздогнали.Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в медичному закладі водій відмовився.Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік запропонував патрульним 200 євро неправомірної вигоди. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він продовжував наполягати та поклав гроші до кишені одного з патрульних.На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Діям водія нададуть правову оцінку слідчі.Також на керманича патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП.