У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулося вшанування пам’яті випускників та працівників закладу, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України.Про це повідомили на сторінці навчального закладу.У заході взяли участь рідні та близькі полеглих Героїв. До них зі словами щирого співчуття та вдячності за виховання гідних українців звернулися заступник голови Волинської обласної радита начальник ліцею, полковникПід час заходу 13 взводам ліцею присвоїли імена полеглих Героїв. Відтепер їхні імена носитимуть:– взвод 8.2;– взвод 9.4;– взвод 9.6;– взвод 10.5;– взвод 10.7;– взвод 10.10;– взвод 10.14;– взвод 10.20;– взвод 11.5;– взвод 11.7;– взвод 11.11;– взвод 11.14;– взвод 11.21.Рідним загиблих Героїв вручили пам’ятні фотографії та дипломи про присвоєння імен взводам.Відтепер імена полеглих захисників будуть невід’ємною частиною повсякденного життя ліцею. Їх пам’ятатимуть під час шикувань, навчання та військово-фізичної підготовки. Для нових поколінь ліцеїстів це буде нагадуванням про випускників, які пройшли шлях від ліцейної форми до військової служби та віддали життя за Україну."Пам’ятаємо кожного. Шануємо їхній подвиг. Продовжуємо справу тих, хто захищав Україну ціною власного життя", - йдеться у дописі на стоірнці ліцею.