Відійшла у вічність видатна вчена, сходознавець, тибетолог, буддолог, музеєзнавець, кандидат історичних наук, доцент Олена Дмитрівна Огнєва.Про це повідомили на сторінці «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» ВНУ імені Лесі Українки.Олена Дмитрівна належала до тієї рідкісної плеяди науковців, чиї імена назавжди вписані в золотий фонд української гуманітаристики. Після закінчення факультету сходознавства Ленінградського державного університету та аспірантури в Інституті сходознавства АН СРСР, де вона захистила кандидатську дисертацію з тибетології, її науковий шлях був нерозривно пов’язаний із дослідженням культури, мистецтва та духовної спадщини країн Сходу. Вона була однією з фундаторок українського сходознавства та буддології, авторкою численних ґрунтовних монографій, каталогів і наукових праць, відомих далеко за межами України.Особливою сторінкою її багатогранної біографії стала багаторічна праця на кафедрі музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Для колег та студентів Олена Дмитрівна була не просто блискучим лектором, а справжнім Учителем з великої літери. Її глибокі знання у галузі музеєзнавства, атрибуції та експертизи культурних цінностей, вміння розгледіти за кожним музейним предметом живу історію цивілізацій надихали не одне покоління майбутніх музейників. Вона щедро ділилася своїм унікальним досвідом роботи з музейними колекціями, прищеплювала студентам любов до копіткої дослідницької праці, наукову сумлінність та високу інтелігентність.Олена Дмитрівна поєднувала в собі енциклопедичну ерудицію, шляхетність, щиру відкритість до людей і незгасну відданість науці. Світлий спомин про неї назавжди залишиться в серцях колег, учнів та всіх, кому пощастило працювати й спілкуватися з цією непересічною особистістю.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної.