На Волині під час пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка. ФОТО





22 листопада о 07:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Лесі Українки в селі Риковичі Павлівської громади Володимирського району.



На місце події прибули рятувальники 18-го ДПРП селища Іваничі та місцева пожежна охорона села Риковичі. Горіла покрівля житлового будинку. Для гасіння пожежі подали два пожежні стволи.



Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження. О 08:19 пожежу локалізували, а о 08:47 — ліквідували.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в селі Риковичі.22 листопада о 07:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Лесі Українки в селі Риковичі Павлівської громади Володимирського району.На місце події прибули рятувальники 18-го ДПРП селища Іваничі та місцева пожежна охорона села Риковичі. Горіла покрівля житлового будинку. Для гасіння пожежі подали два пожежні стволи.Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження. О 08:19 пожежу локалізували, а о 08:47 — ліквідували.Причини виникнення пожежі встановлюються.

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