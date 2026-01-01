На Волині під час пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка. ФОТО
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Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в селі Риковичі.
22 листопада о 07:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Лесі Українки в селі Риковичі Павлівської громади Володимирського району.
На місце події прибули рятувальники 18-го ДПРП селища Іваничі та місцева пожежна охорона села Риковичі. Горіла покрівля житлового будинку. Для гасіння пожежі подали два пожежні стволи.
Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження. О 08:19 пожежу локалізували, а о 08:47 — ліквідували.
Причини виникнення пожежі встановлюються.
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22 листопада о 07:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Лесі Українки в селі Риковичі Павлівської громади Володимирського району.
На місце події прибули рятувальники 18-го ДПРП селища Іваничі та місцева пожежна охорона села Риковичі. Горіла покрівля житлового будинку. Для гасіння пожежі подали два пожежні стволи.
Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження. О 08:19 пожежу локалізували, а о 08:47 — ліквідували.
Причини виникнення пожежі встановлюються.
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