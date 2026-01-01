На Волині єгер організував незаконну порубку дерев





Про це журналістам



За матеріалами справи, чоловік працював старшим єгерем Микуличівського лісництва Володимирського надлісництва. 28 лютого 2026 року він організував незаконну порубку дерев у Стенжаричівському лісництві та залучив до робіт людей, які не знали про протиправність його намірів.



Близько 10:00 за допомогою бензопили зрізали три живі сосни діаметром 48, 51 та 52 сантиметри. Дерева розпиляли на вісім колод і завантажили на трактор МТЗ-82 із причепом.



Близько 13:00 транспорт зупинили правоохоронці, а деревину вилучили. Завдані збитки становили 73 814 гривень 97 копійок.



Під час розслідування чоловік визнав провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він добровільно відшкодував завдані збитки, сприяв розслідуванню та перерахував 160 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.



Суд також врахував щире каяття, позитивні характеристики та відсутність попередніх судимостей. Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду.



Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу та заборонили протягом двох років обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старший єгер Микуличівського лісництва організував незаконну порубку трьох сосен, завдавши збитків майже на 74 тисячі гривень. Під час розслідування чоловік визнав провину, відшкодував збитки та перерахував 160 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу та заборонив протягом двох років обіймати певні посади.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Володимирського міського суду Волинської області від 12 листопада.За матеріалами справи, чоловік працював старшим єгерем Микуличівського лісництва Володимирського надлісництва. 28 лютого 2026 року він організував незаконну порубку дерев у Стенжаричівському лісництві та залучив до робіт людей, які не знали про протиправність його намірів.Близько 10:00 за допомогою бензопили зрізали три живі сосни діаметром 48, 51 та 52 сантиметри. Дерева розпиляли на вісім колод і завантажили на трактор МТЗ-82 із причепом.Близько 13:00 транспорт зупинили правоохоронці, а деревину вилучили. Завдані збитки становили 73 814 гривень 97 копійок.Під час розслідування чоловік визнав провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він добровільно відшкодував завдані збитки, сприяв розслідуванню та перерахував 160 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.Суд також врахував щире каяття, позитивні характеристики та відсутність попередніх судимостей. Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду.Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу та заборонили протягом двох років обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями.

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