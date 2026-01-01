У Ковелі зупаинили водійку, яка керувала без посвідчення водія та з ознаками сп’яніння під час комендантської години.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.21 листопада у Ковелі під час дії комендантської години зупинили автомобіль Volkswagen.Під час перевірки документів інспектори встановили, що 30-річна водійка ніколи не отримувала посвідчення водія відповідної категорії.Крім того, ми у керманички помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,57 проміле.На водійку патрульні склали адміністративні матеріали:▪️ за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);▪️ за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.Памʼятайте: керування у стані спʼяніння — це загроза для кожного учасника дорожного руху.