Український пілот винищувача Су-27 авіабомбою знищив будівлю з операторами російських БпЛА





Кадри бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ціль вдалося своєчасно виявити завдяки даним попередньої розвідки, - пише



На оприлюдненому відео зафіксовано точний приліт коригованої авіаційної бомби просто у дах будівлі, де базувалися ворожі оператори дронів.



Одразу після влучання стався потужний вибух, який спричинив повне обвалення та руйнування споруди.



Раніше українські захисники також показували знищення ворожої техніки на фронті: тоді оператори безпілотників 33-ї окремої механізованої бригади знищили реактивну систему БМ-21 "Град" та наземні роботизовані комплекси загарбників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український пілот винищувача Су-27 21 листопада завдав удару авіабомбою GBU по будівлі з операторами російських БпЛА. Унаслідок точного влучання пункт управління окупантів було повністю зруйновано.Кадри бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ціль вдалося своєчасно виявити завдяки даним попередньої розвідки, - пише 24 канал На оприлюдненому відео зафіксовано точний приліт коригованої авіаційної бомби просто у дах будівлі, де базувалися ворожі оператори дронів.Одразу після влучання стався потужний вибух, який спричинив повне обвалення та руйнування споруди.Раніше українські захисники також показували знищення ворожої техніки на фронті: тоді оператори безпілотників 33-ї окремої механізованої бригади знищили реактивну систему БМ-21 "Град" та наземні роботизовані комплекси загарбників.

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