Український пілот винищувача Су-27 авіабомбою знищив будівлю з операторами російських БпЛА
Сьогодні, 14:01
Український пілот винищувача Су-27 21 листопада завдав удару авіабомбою GBU по будівлі з операторами російських БпЛА. Унаслідок точного влучання пункт управління окупантів було повністю зруйновано.
Кадри бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ціль вдалося своєчасно виявити завдяки даним попередньої розвідки, - пише 24 канал.
На оприлюдненому відео зафіксовано точний приліт коригованої авіаційної бомби просто у дах будівлі, де базувалися ворожі оператори дронів.
Одразу після влучання стався потужний вибух, який спричинив повне обвалення та руйнування споруди.
Раніше українські захисники також показували знищення ворожої техніки на фронті: тоді оператори безпілотників 33-ї окремої механізованої бригади знищили реактивну систему БМ-21 "Град" та наземні роботизовані комплекси загарбників.
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Кадри бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ціль вдалося своєчасно виявити завдяки даним попередньої розвідки, - пише 24 канал.
На оприлюдненому відео зафіксовано точний приліт коригованої авіаційної бомби просто у дах будівлі, де базувалися ворожі оператори дронів.
Одразу після влучання стався потужний вибух, який спричинив повне обвалення та руйнування споруди.
Раніше українські захисники також показували знищення ворожої техніки на фронті: тоді оператори безпілотників 33-ї окремої механізованої бригади знищили реактивну систему БМ-21 "Град" та наземні роботизовані комплекси загарбників.
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