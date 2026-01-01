В селищі Димер на Київщині зруйновано житловий будинок, під завалами можуть перебувати 7 людей.Унаслідок ранкової атаки зруйновано будинок із першого по п’ятий поверх, - повідомдяюь у ГУ ДСНС.Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована.Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами.Інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється.Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.До робіт залучені рятувальники ДСНС та представники Товариства Червоного Хреста України. На місці також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу постраждалим.