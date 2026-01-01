На Київщині під завалами п'ятиповерхівки, зруйнованої через російську атаку, щукають людей
Сьогодні, 10:35
В селищі Димер на Київщині зруйновано житловий будинок, під завалами можуть перебувати 7 людей.
Унаслідок ранкової атаки зруйновано будинок із першого по п’ятий поверх, - повідомдяюь у ГУ ДСНС.
Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована.
Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами.
Інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.
До робіт залучені рятувальники ДСНС та представники Товариства Червоного Хреста України. На місці також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу постраждалим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Унаслідок ранкової атаки зруйновано будинок із першого по п’ятий поверх, - повідомдяюь у ГУ ДСНС.
Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована.
Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами.
Інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.
До робіт залучені рятувальники ДСНС та представники Товариства Червоного Хреста України. На місці також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу постраждалим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині єгер організував незаконну порубку дерев
Сьогодні, 11:18
Волинянка звинуватила свого вчителя у розбещенні та заявила про напад із ножем. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
На Київщині під завалами п'ятиповерхівки, зруйнованої через російську атаку, щукають людей
Сьогодні, 10:35
З чого складається закупівельна ціна: DAP, CPT, FOB, EXW
Сьогодні, 09:55
Коли і де на Волині відключатимуть світло 22 листопада
Сьогодні, 09:46