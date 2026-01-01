З чого складається закупівельна ціна: DAP, CPT, FOB, EXW





Звідки береться різниця між ціною в господарстві й ціною в порту

На початку листопада, за оцінками учасників ринку, закупівельні ціни на кукурудзу трималися в межах 4 000–4 800 грн/т на умовах FCA-господарство: продавець передає зерно перевізнику, якого найняв покупець, на території господарства. У дунайських портах за таке зерно давали 7 000–7 200 грн/т, на західних терміналах 7 000–7 500 грн/т, а в чорноморських портах близько 6 000 грн/т. Між господарством і дунайськими та західними терміналами різниця становить 2 200–3 500 грн/т. З чого вона складається?



Правила Incoterms 2020 Міжнародної торгової палати визначають, хто організовує й оплачує перевезення і де ризик переходить до покупця.



Базис Хто оплачує основне перевезення Де ризик переходить до покупця EXW покупець на складі продавця, коли товар надано покупцеві CPT продавець, до названого місця у країні продавця, коли товар передано перевізнику DAP продавець, до місця призначення без розвантаження у місці призначення FOB покупець після завантаження на борт судна

Джерело: чек-лист Incoterms 2020, ICC.



Як маршрут змінює ціну

Різниця залежить від маршруту, а він зараз дорогий. За оцінкою Укрзалізниці, логістика через західний кордон коштує близько 100 $/т проти 25–30 $/т раніше через порти Великої Одеси. Розрахунки УКАБ дають 76–83 $/т до портів Гданська й Констанци проти близько 25 $/т до Одеси.



Показово, що залізницею у жовтні через західні переходи пройшло 683 тис. т зерна, а до портів Великої Одеси дісталося лише 36 тис. т.



Як аналітика допомагає порівнювати

Щоб оцінити ціну для господарства, потрібен експортний орієнтир. На сайті UkrAgroConsult



Скільки ж лишається господарству? Від FOB віднімають витрати порту й перевантаження, і виходить ціна на терміналі на умовах CPT чи DAP, де доставку вже оплатив продавець. Від неї віднімають дорогу до терміналу й маржу покупця, і лишається ціна FCA в господарстві.



«Поки основний потік зерна йде через західні переходи, у ціні CPT чи DAP велику частку становлять витрати на доставку до терміналу, тому господарству дістається помітно менше.»



аналітик аграрного ринку



Хто продає зараз, а хто чекає

Торік дехто з тих, хто залишив кукурудзу в полі й заощадив на сушінні, виграв від весняного підвищення цін. Цьогоріч дорожчають пальне, добрива й праця, а гроші потрібні на оренду, насіння й наступний сезон. Це змушує частину аграріїв продавати зерно одразу після збирання, і така пропозиція тисне на внутрішній ринок.



Інші можуть чекати, і це, схоже, насамперед великі агрокомпанії. Вологість кукурудзи різниться між регіонами й навіть у межах однієї області, як і врожайність. Чим вища вологість, тим дорожче сушіння. З огляду на поточні закупівельні ціни деякі господарства розглядають можливість залишити кукурудзу в полі на зимівлю.



Той, хто має сховище, сушарку й транспорт, може доставити зерно на термінал і продати на CPT чи DAP, де ціна вища. Господарство без сховища, з вологим зерном і потребою в грошах фактично продає на FCA, тож і ціна в нього нижча.



Чи є сенс притримати кукурудзу? Для господарств зі сховищем і сушаркою аргумент є: за осіннім прогнозомЄврокомісії, виробництво кукурудзи в ЄС у сезоні 2026/27 становитиме 48,5 млн т, що на 20% нижче за п'ятирічну середню. Імпорт при цьому зросте до 25 млн т, на 5,7 млн т більше, ніж у 2025/26. Це підстава для стриманого оптимізму, проте ціни визначає і пропускна здатність маршрутів. Для волинських господарств вибір особливо важливий: за даними обласної військової адміністрації, на початку листопада в області було зібрано менш як половину прогнозованої кукурудзи.



Що уточнити перед продажем

Перш ніж погоджуватися на пропозицію, варто мати відповіді на кілька запитань:



Базис: де покупець приймає зерно і хто оплачує дорогу.

Валюта й дата, на які названо ціну.

Вологість: до якого рівня зерно приймають без доплати і хто оплачує сушіння.

Власні витрати до точки передачі: сушіння, транспорт, зберігання.

Висновок

Закупівельна ціна кукурудзи залежить від базису, дати й валюти. Перед продажем варто порахувати, скільки з різниці між господарством і терміналом забирають сушіння й дорога, і порівняти це з вигодою від очікування. Господарство зі сховищем і сушаркою може продавати на умовах CPT чи DAP, де ціна вища, а без них фактично лишається FCA.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Закупівельна ціна кукурудзи залежить від базису: домовленості про те, де продавець передає зерно і які витрати до цього моменту вже входять у ціну. Ціна однієї тонни буде різною на умовах EXW, CPT, DAP чи FOB, бо між цими точками лежать сушіння, дорога, перевантаження й експортні процедури.Звідки береться різниця між ціною в господарстві й ціною в портуНа початку листопада, за оцінками учасників ринку, закупівельні ціни на кукурудзу трималися в межах 4 000–4 800 грн/т на умовах FCA-господарство: продавець передає зерно перевізнику, якого найняв покупець, на території господарства. У дунайських портах за таке зерно давали 7 000–7 200 грн/т, на західних терміналах 7 000–7 500 грн/т, а в чорноморських портах близько 6 000 грн/т. Між господарством і дунайськими та західними терміналами різниця становить 2 200–3 500 грн/т. З чого вона складається?Правила Incoterms 2020 Міжнародної торгової палати визначають, хто організовує й оплачує перевезення і де ризик переходить до покупця.Різниця залежить від маршруту, а він зараз дорогий. За оцінкою Укрзалізниці, логістика через західний кордон коштує близько 100 $/т проти 25–30 $/т раніше через порти Великої Одеси. Розрахунки УКАБ дають 76–83 $/т до портів Гданська й Констанци проти близько 25 $/т до Одеси.Показово, що залізницею у жовтні через західні переходи пройшло 683 тис. т зерна, а до портів Великої Одеси дісталося лише 36 тис. т.Щоб оцінити ціну для господарства, потрібен експортний орієнтир. На сайті UkrAgroConsult закупівельна ціна кукурудзи подається в базисі FOB: це ціна тонни на борту судна, тобто разом з усіма витратами до завантаження.Скільки ж лишається господарству? Від FOB віднімають витрати порту й перевантаження, і виходить ціна на терміналі на умовах CPT чи DAP, де доставку вже оплатив продавець. Від неї віднімають дорогу до терміналу й маржу покупця, і лишається ціна FCA в господарстві.«Поки основний потік зерна йде через західні переходи, у ціні CPT чи DAP велику частку становлять витрати на доставку до терміналу, тому господарству дістається помітно менше.»Торік дехто з тих, хто залишив кукурудзу в полі й заощадив на сушінні, виграв від весняного підвищення цін. Цьогоріч дорожчають пальне, добрива й праця, а гроші потрібні на оренду, насіння й наступний сезон. Це змушує частину аграріїв продавати зерно одразу після збирання, і така пропозиція тисне на внутрішній ринок.Інші можуть чекати, і це, схоже, насамперед великі агрокомпанії. Вологість кукурудзи різниться між регіонами й навіть у межах однієї області, як і врожайність. Чим вища вологість, тим дорожче сушіння. З огляду на поточні закупівельні ціни деякі господарства розглядають можливість залишити кукурудзу в полі на зимівлю.Той, хто має сховище, сушарку й транспорт, може доставити зерно на термінал і продати на CPT чи DAP, де ціна вища. Господарство без сховища, з вологим зерном і потребою в грошах фактично продає на FCA, тож і ціна в нього нижча.Чи є сенс притримати кукурудзу? Для господарств зі сховищем і сушаркою аргумент є: за осіннім прогнозомЄврокомісії, виробництво кукурудзи в ЄС у сезоні 2026/27 становитиме 48,5 млн т, що на 20% нижче за п'ятирічну середню. Імпорт при цьому зросте до 25 млн т, на 5,7 млн т більше, ніж у 2025/26. Це підстава для стриманого оптимізму, проте ціни визначає і пропускна здатність маршрутів. Для волинських господарств вибір особливо важливий: за даними обласної військової адміністрації, на початку листопада в області було зібрано менш як половину прогнозованої кукурудзи.Перш ніж погоджуватися на пропозицію, варто мати відповіді на кілька запитань:Закупівельна ціна кукурудзи залежить від базису, дати й валюти. Перед продажем варто порахувати, скільки з різниці між господарством і терміналом забирають сушіння й дорога, і порівняти це з вигодою від очікування. Господарство зі сховищем і сушаркою може продавати на умовах CPT чи DAP, де ціна вища, а без них фактично лишається FCA.

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