За добу в Україні знищили 2 310 окупантів, 667 артсистем, 39 ББМ





Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України, - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року



Особовий склад:

* близько 1 637 170 (+2 310) осіб

Озброєння та військова техніка:

* Танки: 12 487 (+2)

* Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)

* Артилерійські системи: 52 661 (+66)

* РСЗВ: 2 295 (+6)

* Засоби ППО: 1 767

* Літаки: 452

* Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

* Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)

* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)

* Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

* Кораблі та катери: 35

* Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

* Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)

* Спеціальна техніка: 4 925 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

Дані уточнюються.

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