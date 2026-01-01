За добу в Україні знищили 2 310 окупантів, 667 артсистем, 39 ББМ
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Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника.
Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України, - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року
Особовий склад:
* близько 1 637 170 (+2 310) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 487 (+2)
* Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)
* Артилерійські системи: 52 661 (+66)
* РСЗВ: 2 295 (+6)
* Засоби ППО: 1 767
* Літаки: 452
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)
* Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 35
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)
* Спеціальна техніка: 4 925 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.
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Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України, - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року
Особовий склад:
* близько 1 637 170 (+2 310) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 487 (+2)
* Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)
* Артилерійські системи: 52 661 (+66)
* РСЗВ: 2 295 (+6)
* Засоби ППО: 1 767
* Літаки: 452
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)
* Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 35
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)
* Спеціальна техніка: 4 925 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.
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