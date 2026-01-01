На Волині чоловік розраховувався чужою банківською карткою в магазині: яке покарання отримав





Про це журналістам



За матеріалами справи, 26 липня 2026 року чоловік знайшов у будинку за місцем проживання чужі банківські картки. Одну з них — картку «Ощадбанку» — він привласнив і почав використовувати для покупок.



Чоловік розраховувався карткою через NFC-термінал у магазині «Левада» в селі Лище Луцького району. У період із 27 липня до 19 серпня він здійснив десять покупок на загальну суму 7 967 гривень.



У суді обвинувачений визнав провину, розкаявся та підтвердив обставини справи. Завдані збитки він відшкодував частково.



Чоловіка визнали винним у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів та крадіжці в умовах воєнного стану — за ч. 1 ст. 357 і ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд врахував щире каяття, сприяння розкриттю правопорушення, часткове відшкодування збитків, участь чоловіка в бойових діях та відсутність обставин, що обтяжують покарання.



За привласнення картки йому призначили 850 гривень штрафу, а за крадіжку — п’ять років позбавлення волі. За сукупністю правопорушень суд визначив остаточне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловік знайшов чужу банківську картку та використав її для десяти покупок у магазині на майже 8 тисяч гривень. У суді він визнав провину, розкаявся та частково відшкодував завдані збитки. За крадіжку в умовах воєнного стану чоловікові призначили п’ять років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на рік.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 листопада.За матеріалами справи, 26 липня 2026 року чоловік знайшов у будинку за місцем проживання чужі банківські картки. Одну з них — картку «Ощадбанку» — він привласнив і почав використовувати для покупок.Чоловік розраховувався карткою через NFC-термінал у магазині «Левада» в селі Лище Луцького району. У період із 27 липня до 19 серпня він здійснив десять покупок на загальну суму 7 967 гривень.У суді обвинувачений визнав провину, розкаявся та підтвердив обставини справи. Завдані збитки він відшкодував частково.Чоловіка визнали винним у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів та крадіжці в умовах воєнного стану — за ч. 1 ст. 357 і ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд врахував щире каяття, сприяння розкриттю правопорушення, часткове відшкодування збитків, участь чоловіка в бойових діях та відсутність обставин, що обтяжують покарання.За привласнення картки йому призначили 850 гривень штрафу, а за крадіжку — п’ять років позбавлення волі. За сукупністю правопорушень суд визначив остаточне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік.

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