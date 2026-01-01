Через складну ситуацію в енергосистемі на території Волинської області заплановані заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".підчерга 1.1:16:00-18:00підчерга 1.2:16:00-18:00підчерга 2.1:16:00-18:00підчерга 2.2:16:00-18:00підчерга 3.1:18:00-22:00підчерга 3.2:18:00-22:00підчерга 4.1:18:00-21:30підчерга 4.2:18:00-21:30підчерга 6.1:21:30-24:00підчерга 6.2:21:30-24:00Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.Також на території Волинської області будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 24:00.Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо.