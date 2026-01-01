Коли і де на Волині відключатимуть світло 22 листопада
Сьогодні, 09:46
Через складну ситуацію в енергосистемі на території Волинської області заплановані заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
16:00-18:00
підчерга 1.2:
16:00-18:00
підчерга 2.1:
16:00-18:00
підчерга 2.2:
16:00-18:00
підчерга 3.1:
18:00-22:00
підчерга 3.2:
18:00-22:00
підчерга 4.1:
18:00-21:30
підчерга 4.2:
18:00-21:30
підчерга 6.1:
21:30-24:00
підчерга 6.2:
21:30-24:00
Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
Також на території Волинської області будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 24:00.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.
Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
16:00-18:00
підчерга 1.2:
16:00-18:00
підчерга 2.1:
16:00-18:00
підчерга 2.2:
16:00-18:00
підчерга 3.1:
18:00-22:00
підчерга 3.2:
18:00-22:00
підчерга 4.1:
18:00-21:30
підчерга 4.2:
18:00-21:30
підчерга 6.1:
21:30-24:00
підчерга 6.2:
21:30-24:00
Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
Також на території Волинської області будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 24:00.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.
Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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