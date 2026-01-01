Волинянка звинуватила свого вчителя у розбещенні та заявила про напад із ножем. ВІДЕО





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Дівчина — уродженка Володимира. Розповідає, що приблизно 10 років тому саме там, в міській художній школі, з нею трапилася ця страшна історія. На момент скоєння злочинів їй було 13–14 років, тоді як учителю — близько 43.



Кілька днів тому, 17-го листопада, перш ніж заявляти в поліцію, волинянка вирішила піти до старого вчителя. За її словами, зустріла його по дорозі до навчального закладу.



«Я сказала йому, щоб він звільнявся з художньої школи, бо він не повинен мати доступу до дітей, — розповідає дівчина. — На це він мені відповів: «Я зрозумів». Але, видно, він не настільки зрозумів».



Через півтора тижні володимирчанка вирішила знову поїхати до свого кривдника. Але вже не сама, а з другом своєї матері, донька якого теж навчається у цій художній школі. Оскільки на місці роботи чоловіка не було, то вони вирішили записатися до нього на тату (адже той також підпрацьовував майстром татуювання). Вже там чоловіку вони знову заявили: якщо не звільниться, вони розкриють усі його брудні секрети.



«Він заперечував всі мої звинувачення. Ми зрозуміли, що діла не буде. І як тільки ми виходили з кабінету, людина напала на мене з ножем. Він взяв мене за шию і хотів вцілити мені в шию. З явною метою мене вбити, тому що він про це сказав. Поцілив він у плече. Ніяких людей навколо не було. Але чоловік, з яким я була, зміг його відкинути», — говорить дівчина.



Відео, на яких дівчина детально розповідає про ймовірне розбещення та напад із ножем, можна переглянути в телеграм-каналі ВолиньПост.





На щастя, нападника вдалося зупинити та викликати поліцію. Однак у відділку справа далеко не зайшла. Нападнику інкримінують лише нанесення легких тілесних ушкоджень — стаття 125 ККУ. Хоча постраждала впевнена, що це був замах на вбивство.



За її словами, вже кілька днів вона не може спокійно спати, постійно побоюючись за власне життя. Прохання про патрулювання біля дому теж виявилися марними. Саме тому дівчина вирішила оприлюднити цю історію. Вона сподівається, що розголос допоможе вирішити ситуацію.



Тим часом, розповідає дівчина, ії кривдник продовжує ходити вулицями міста і знищувати докази своїх діянь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-річна волинянка опублікувала шокуючі відео, в яких заявила про розбещення з боку колишнього вчителя художньої школи. А коли через 10 років вирішила нагадати чоловікові про скоєне та домогтися його звільнення, той напав на неї з ножем.Відповідні дописи та сторіс вона виклала на своїй сторінці в Instagram, пише ВолиньPost Дівчина — уродженка Володимира. Розповідає, що приблизно 10 років тому саме там, в міській художній школі, з нею трапилася ця страшна історія. На момент скоєння злочинів їй було 13–14 років, тоді як учителю — близько 43.Кілька днів тому, 17-го листопада, перш ніж заявляти в поліцію, волинянка вирішила піти до старого вчителя. За її словами, зустріла його по дорозі до навчального закладу.«Я сказала йому, щоб він звільнявся з художньої школи, бо він не повинен мати доступу до дітей, — розповідає дівчина. — На це він мені відповів: «Я зрозумів». Але, видно, він не настільки зрозумів».Через півтора тижні володимирчанка вирішила знову поїхати до свого кривдника. Але вже не сама, а з другом своєї матері, донька якого теж навчається у цій художній школі. Оскільки на місці роботи чоловіка не було, то вони вирішили записатися до нього на тату (адже той також підпрацьовував майстром татуювання). Вже там чоловіку вони знову заявили: якщо не звільниться, вони розкриють усі його брудні секрети.«Він заперечував всі мої звинувачення. Ми зрозуміли, що діла не буде. І як тільки ми виходили з кабінету, людина напала на мене з ножем.. Поцілив він у плече. Ніяких людей навколо не було. Але чоловік, з яким я була, зміг його відкинути», — говорить дівчина.На щастя, нападника вдалося зупинити та викликати поліцію. Однак у відділку справа далеко не зайшла. Нападнику інкримінують лише нанесення легких тілесних ушкоджень — стаття 125 ККУ. Хоча постраждала впевнена, що це був замах на вбивство.За її словами, вже кілька днів вона не може спокійно спати, постійно побоюючись за власне життя. Прохання про патрулювання біля дому теж виявилися марними. Саме тому дівчина вирішила оприлюднити цю історію. Вона сподівається, що розголос допоможе вирішити ситуацію.Тим часом, розповідає дівчина, ії кривдник продовжує ходити вулицями міста і знищувати докази своїх діянь.

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