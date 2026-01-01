У парку Володимира виявили тіло викладача художньої школи Сергія Микити

Сергія Микити.



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За інформацією джерела, тіло чоловіка виявили сьогодні у Княжому парку.



На жаль, врятувати його не вдалося. Обставини трагедії наразі не уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 22 листопада, у Володимирі обірвалося життя викладача місцевої художньої школиПро це повідомляє «Твій Володимир» у Фейсбуку.За інформацією джерела, тіло чоловіка виявили сьогодні у Княжому парку.На жаль, врятувати його не вдалося. Обставини трагедії наразі не уточнюються.

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