У парку Володимира виявили тіло викладача художньої школи Сергія Микити
Сьогодні, 20:38
У неділю, 22 листопада, у Володимирі обірвалося життя викладача місцевої художньої школи Сергія Микити.
Про це повідомляє «Твій Володимир» у Фейсбуку.
За інформацією джерела, тіло чоловіка виявили сьогодні у Княжому парку.
На жаль, врятувати його не вдалося. Обставини трагедії наразі не уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Твій Володимир» у Фейсбуку.
За інформацією джерела, тіло чоловіка виявили сьогодні у Княжому парку.
На жаль, врятувати його не вдалося. Обставини трагедії наразі не уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У парку Володимира виявили тіло викладача художньої школи Сергія Микити
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку і на Волині у понеділок, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Що потрібно знати замовнику перед доставкою вантажу з Китаю
Сьогодні, 19:47
Юні лісівники з Волині вирощуватимуть дуби Сковороди
Сьогодні, 19:32
Назвали найпотрібніших спеціалістів для України
Сьогодні, 18:27